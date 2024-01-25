  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Petrol zengini o bölgeden! Devlet Başkanı Maduro’dan: Filistin meselesi, ilgili tartışma! Arap halkı ne zaman uyanacak?

2053 yılında Türkiye'de esnaflık... İşte akıllara durgunluk veren o kareler!

Bölgeden petrol üstüne petrol fışkırıyor! 5 şehirde yerin binlerce metre altına inildi, müjde an meselesi

Memleket Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sevigen Muharrem İnce ile görüştüm aday olacağımı söyledim.

CHP yine bildiğiniz gibi! "Belediyeleri AK Parti kazanırsa Şeriat gelir"

O ülke Almanya'dan füze satın alacak ama Almanya'da çok tartışılacak gizli savaş planı patladı! Skandal hareket!

Arapların satın aldığı ünlü Türk şirketi iflas etti! İflasın üzerine bir skandal daha

Ağrı'da otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Emekli zammında ne dediler, ne oldu? Güven duygumuzda yine haklı çıktık!

Tarıma altın dokunuş! 14 milyon TL'lik destek: Başvurular...
Gündem İsmail Saymaz, Pür dikkat…
Gündem

İsmail Saymaz, Pür dikkat…

Yeniakit Publisher
2024-01-25 14:07:00 - 2024-01-25 14:08:40

İstanbul'a uygulayacağı projeleri anlatmak için kameralar karşısına geçen İBB Başkan adayı Murat Kurum'u, CHP medyasına yakın isimler de takip etti.

Türkiye'de yerel seçimlere sayılı günler kaldı...

31 Mart'ta yapılacak seçimler için siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı.

Seçimlerin en güçlü isimlerinden AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum da çalışmalarına devam ediyor.

Murat Kurum, bugün Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu toplantısıyla devasa projelerini açıklamak için Haliç Kongre Merkezi’nde partililerin ve basın mensuplarının karşısına geçti.

Mega projeler anlatıldı

Toplantıda projelerini 10 alt başlıkta duyuran Kurum, kentsel dönüşümden trafik sorununun çözümüne, ulaşımdan sosyal belediyecilik ve turizme kadar hayata geçirilmesi planlanan vaatlerini tek tek açıkladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Basından sürpriz isimler...

Murat Kurum'un toplantısına CHP'ye yakın medyadan da büyük ilgili vardı.

O isimlerden biri de gazeteci İsmail Saymaz...

Murat Kurum'un projelerini büyük bir dikkatle dinleyen Saymaz'ın o anki görüntüleri de büyük yankı buldu.

İsmail Saymaz duyurdu! CHP'den Muharrem İnce'ye adaylık teklifi
İsmail Saymaz duyurdu! CHP'den Muharrem İnce'ye adaylık teklifi

Siyaset

İsmail Saymaz duyurdu! CHP'den Muharrem İnce'ye adaylık teklifi

İsmail Saymaz'dan bomba kulis: İmamoğlu, İnce'ye İzmir adaylığı mı teklif etti?
İsmail Saymaz'dan bomba kulis: İmamoğlu, İnce'ye İzmir adaylığı mı teklif etti?

Siyaset

İsmail Saymaz'dan bomba kulis: İmamoğlu, İnce'ye İzmir adaylığı mı teklif etti?

İsmail Saymaz son kulis bilgisini Türkiye ile paylaştı! İşte İstanbul ve Ankara Adaylığı için öne çıkan isimler...
İsmail Saymaz son kulis bilgisini Türkiye ile paylaştı! İşte İstanbul ve Ankara Adaylığı için öne çıkan isimler...

Siyaset

İsmail Saymaz son kulis bilgisini Türkiye ile paylaştı! İşte İstanbul ve Ankara Adaylığı için öne çıkan isimler...

İsmail Saymaz’dan olay "yerel seçim" iddiası! "O partiyi destekleyecekler" deyip bomba gelişmeyi duyurdu
İsmail Saymaz’dan olay “yerel seçim” iddiası! “O partiyi destekleyecekler” deyip bomba gelişmeyi duyurdu

Medya

İsmail Saymaz’dan olay “yerel seçim” iddiası! “O partiyi destekleyecekler” deyip bomba gelişmeyi duyurdu

İsmail Saymaz, tüm emeklileri havalara uçuracak gelişmeyi duyurdu! "Hükümet o tarihte kesin 5 bin TL daha verecek" deyip bombayı patlattı! Bunu duyan emeklinin içi kıpır kıpır olacak
İsmail Saymaz, tüm emeklileri havalara uçuracak gelişmeyi duyurdu! “Hükümet o tarihte kesin 5 bin TL daha verecek” deyip bombayı patlattı! Bunu duyan emeklinin içi kıpır kıpır olacak

Ekonomi

İsmail Saymaz, tüm emeklileri havalara uçuracak gelişmeyi duyurdu! “Hükümet o tarihte kesin 5 bin TL daha verecek” deyip bombayı patlattı! Bunu duyan emeklinin içi kıpır kıpır olacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23