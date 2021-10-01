İsmail Saymaz Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı üzerinden Fatih Erbakan'ı hedef aldı!
Oğuzhan Asiltürk'ün vefatından sonra twitter hesabından bir taziye mesajı paylaşan İsmail Saymaz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ı hedef aldı.
Yeniakit.com.tr
Halk Tv'den İsmail Saymaz, 86 yaşında hayatını kaybeden Oğuzhan Asiltürk üzerinden, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ı hedef aldı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Saymaz, merhum Asiltürk'ün koronavirüs önlemlerine dikkat etmediğini öne sürerek, "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Asiltürk’e rahmet, yakınlarına ve dava arkadaşlarına sabır diliyorum. Oğuzhan bey maalesef koronavirüsü önemsemeyenlerdendi. Aşı olmadığı gibi maske de takmıyordu." dedi.
Erbakan'ın, "zorunlu aşı karşıtı" açıklamalarını "aşı karşıtı" şeklinde çarpıtan İsmail Saymaz, mesajını şöyle bitirdi: "Fatih Erbakan da aşı karşıtı söylemini gözden geçirse iyi eder."