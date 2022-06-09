İsmail Saymaz FETÖ'cülerin aç kalmasını dert etti!

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Bartın merkezli 4 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 37 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin daha önce KHK ile meslekten ihraç edilen ve cezaevinden çıkan FETÖ üyelerine ve ailelerine yardım yaptığı depo ele geçirildi.

Depoda tıpkı bir markette olduğu gibi temizlikten gıda ürünlerine kadar ürünlerin raflara konulduğu, ihtiyaç duyulan her şeyin depodan örgüt üyelerine verildiği tespit edildi.

Saymaz FETÖ'cülerin aç kalmasını dert etti!

Halk TV yorumcusu İsmail Saymaz, yaşanan gelişmenin aktarıldığı bir haberi alıntılayarak, FETÖ'cülerin aç kalmasını dert edindi.

"Ne var bunda?" diye soran Saymaz, "İnsanlar bir suçtan tutuklandı ve yargılanıyor diye, KHK ile ihraç edildiği için aç mı kalsınlar? İşsiz mi bırakılsınlar? Bu kadar mı hukuktan vs merhametten uzaksınız? Öyleyse atın vatandaşlıktan." ifadelerini kullandı.