İsmail Saymaz bile Kılıçdaroğlu'na patladı!

Geçtiğimiz ay ABD'ye icazet seferi yapan ve zamanlaması ile kendi mahallesinde dahi eleştirilerin odağı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde de İngiltere'ye gitti.

Kılıçdaroğlu, kimsenin anlam veremediği ziyaretlere ilişkin, "amacının dünyadaki gelişmeleri incelemek olduğunu" söyledi.

İcazet seferleri, CHP tarafından fonlanan Halk TV'de de gündeme geldi. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, ziyaretlerin Türkiye kamuoyunda bir karşılık bulmadığını vurguladı.

Kılıçdaroğlu'nun hata yaptığının altını çizen Saymaz, "Kılıçdaroğlu'nun iki gezisinin de zamanlaması kötü. Geziyle Türkiye arasında bir bağlantı kurulamıyor." diye konuştu

Saymaz'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Birkaç hususta hata var. Kılıçdaroğlu'nun iki gezisinin de zamanlaması kötü. Türkiye gündemiyle çakışmıyor. Kemal Bey, ABD'ye gittiğinde 'Dezenformasyon Yasası' konuşuluyordu, bu sefer de 'Anayasa' tartışması başladı. Bu gezi Türkiye'nin merakına seslenemiyor. Orada üretilen, yapılacak görüşmelerle elde edilecek sonuç Türkiye kamuoyuna ilişkilenemiyor bir türlü. Geziyle Türkiye arasında bir bağlantı kurulamıyor. Hangi sonuçları alacağı? Ya bu sonuçlar yeterince aktarılamıyor ya da merak cezbedilemiyor burada bir hata var."