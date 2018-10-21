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İsmail Nacar: Türkiye artık oyuna gelmemeli

Araştırmacı-Yazar İsmail Nacar ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Barış Adıbelli, Kaşıkçı cinayetini Akit’e değerlendirdi.

21 Ekim 2018 Pazar 13:12
İsmail Nacar: Türkiye artık oyuna gelmemeli

Ömer Faruk Şahin / ANKARA

Kaşıkçı cinayetini Akit’e değerlendiren Araştırmacı-Yazar İsmail Nacar, şunları söyledi: “Operasyonun mevcut Prensin bilgisi dışında olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Operasyon son derece büyük. Türkiye’yi mazlum coğrafyalara karşı güvensiz olarak göstermek istiyorlar. Kaşıkçı, Türkiye’nin politikalarına yakın duran birisiydi. Bu cinayet ile hem onu ortadan kaldırdılar, hem de Türkiye’de yaparak imajımızı zedelemeye çalıştılar. Olayın kabul edilmesinin ardından bu tartışmalar bizi çok ilgilendirmez.

"Arabistan gerekeni yapmalıdır"

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Barış Adıbelli ise, şunları ifade etti: “Türkiye’nin ortaya çıkardığı kanıtlar ile Suudi Arabistan bu durumu kabul etmek zorunda kaldı. Bu şekilde bir trajediye karşı, Türkiye tarafları objektif bir şekilde dinleyerek, çıkan sonuca önemli katkılarda bulunmuştur. ABD bu olayla birlikte ikiyüzlülüğünü tekrar ortaya koymuştur. Bundan sonra uluslararası hukuka uygun olarak Arabistan gerekeni yapmalıdır.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 13:12
  1. Kaşıkçı cinayeti
  2. Araştırmacı-Yazar İsmail Nacar
  3. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Barış Adıbelli

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