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İsmail Nacar: Af ve ant krizi dış güçlerin işi

Araştırmacı yazar İsmail Nacar, dış güçlerin af ve ant üzerinden yeni bir oyuna giriştiklerini belirterek, “Gladyo ve FETÖ, ‘Af teklifi’ ile, ‘Andımız’ konularını ustaca kullanarak Bahçeli’yi, Cumhur İttifakı’nı bitirme noktasına kadar getirmişlerdir” dedi.

25 Ekim 2018 Perşembe 14:20
İsmail Nacar: Af ve ant krizi dış güçlerin işi

Oğuzhan Gültekin / ANKARA

Araştırmacı yazar İsmail Nacar, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla tehlikeye giren yerelde Cumhur İttifakı ve ant krizinin dış güçlerin oyunu olduğunu ileri sürdü. Nacar, “Ülke istikrarının korunmasına büyük katkı sunan Cumhur İttifakı’ndan rahatsız olan dış güçlerin, af ve ant üzerinden yeni bir oyuna giriştiklerini belirterek, “Gladyo ve FETÖ, ‘Af teklifi’ ile, ‘Andımız’ konularını ustaca kullanarak Bahçeli’yi, Cumhur İttifakı’nı bitirme noktasına kadar getirmişlerdir. Tehlikeli olan kısım ise bu karanlık odakların tüm muhalefeti sokağa çıkarmaya çalışmalarıdır. Halkımızın, mahşeri vicdanı uyanık ve basiretli olması gerekir” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 14:20
  1. Araştırmacı yazar İsmail Nacar
  2. MHP Lideri Devlet Bahçeli
  3. Cumhur İttifakı

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