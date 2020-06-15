İsmail Küçükkaya'ya tepki yağıyor! M. Kemal süveteri, kadına şiddeti örter mi?

yeniakit.com.tr FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci, eski eşininin kendisini "Sen bir öğretmensin ben İsmail Küçükkaya'yım. Farkında değilsin herhalde" diyerek aşağıladığını, Küçükkaya ile evli kaldığı süre boyunca aldatıldığını ve Küçükkaya'nın suratına yumruk attığını açıkladı. Bir tartışma sırasında Küçükkaya'nın kendisine "Eda inan şu pozisyonum olmasa senin ağzını yüzünü dağıtırdım" dediğini söyleyen Demirci, üçüncü kavgalarında yüzüne yumruk yediğini bildirdi. Demirci, ayrıca Küçükkaya'nın uyguladığı şiddet yüzünden kanser hastası olduğunu da ifade etti.

Demirci'nin kan donduran açıklamalarının ardından İsmail Küçükkaya'nın yayına M. Kemal süveteriyle çıktığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. 13 Kasım 2015 yılında M. Kemal süveterinin benzeriyle programa çıkan Küçükkaya, Twitter'dan da '' Ata'ya saygıyı korumalıyız.'' diye yazmıştı.

Sosyal medyada büyük tepki

Eşine şiddet uygulayan Küçükkaya'nın M. Kemal süveterli fotoğraflarını paylaşan sosyal medya kullanıcıları, "Her yaptığınız pisliği örtmek için M. Kemal'i kullanmaktan vazgeçin. Atatürkçü olunca kadın dövülebiliyor mu?" şeklinde tepki gösterdi.

Küçükkaya'ya tepkiler çığ gibi büyürken, gördüğü şiddet nedeniyle Sıla'yı arayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aramaya tenezzül bile etmediği Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'ye ise destek mesajları yağıyor.