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İsmail Küçükkaya'nın yeni hamlesi ortaya çıktı! 'Her türlü cezaya...'

FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programının sunucusu İsmail Küçükkaya, eski eşi Eda Demirci'nin şiddet gördüğünü söylemesi sonrası yargıya başvurdu. Tepkilerin odağındaki Küçükkaya, 'İspatlarsa her türlü cezaya razıyım' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 12:56:00 -
İsmail Küçükkaya'nın yeni hamlesi ortaya çıktı! 'Her türlü cezaya...'

Her yayınında kadın hakları, eşitlik, adalet, Atatürk kelimelerini dilinden düşürmeyen Fox TV spikeri İsmail Küçükkaya tarafından evlilikleri boyunca psikolojik ve fiziksel şiddet uygulandığını açıklayan eski eşi Eda Demirci'nin önceki gün Youtube'da anlattıkları tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Demirci bir gazeye verdiği röportajda "İsmail hayatımı elimden aldı, üzüntüden kanser oldum" ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, eski eşine şiddet uyguladığı yönündeki açıklamalar sonrası yargıya başvurduğunu duyurdu.

İsmail Küçükkaya, "İddia sahibi iddiasını ispat edebilirse verilecek her türlü cezaya razıyım. Ama haksız yere linç edilmeye de karşıyım" dedi.

Küçükkaya, bugüne kadar hiçbir kadına kötü muamelede bulunmadığını ve hep karşısında olduğunu kaydederek, "Asılsız iddialarla ilgili yasal yollara başvurduğumu ve İstanbul 1. Aile Mahkemesi'nden koruma kararı aldığımı kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" ifadelerini kullandı.

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