İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Demirci isyan etti: Sokakta darp edilen kadının yerinde olmak isterdim

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Eski eşi Fox Tv sunucusu İsmail Küçükkaya'dan şiddet gördüğünü iddia eden Eda Demirci, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'ne layık görülen Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'ye sert ifadelerle tepki gösterdi. "Ne cesaret gösterdi ki bu ödül ona verildi?" diye soran Demirci, "Beni kimse dinlemedi. Ve ben dinlemesi talebinde bulunduğum Canan Güllü tarafından reddedildim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Canan Güllü ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Uluslararası Cesur Kadın ödülünü aldı. Yani resmen dalga geçiyorlar." dedi.

'Bir cenderenin içindeyim'

19 Nisan 2021 günü İsmail Küçükkaya ile olan davasının görüleceğini hatırlatan Demirci, "Üç yıldır büyük bir mücadele veriyorum ve kanser oldum. İsmail tarafından bana atılan dayak psikolojik şiddetin yanında hiçbir şey değil. Üç yıldır tam bir cenderenin içindeyim." dedi.

'Beni dinleyecek birilerine ihtiyacım var'

Demirci önceki hafta sokak ortasında eski eşi tarafından darp edilen kadını hatırlatarak, "Ben onun yerinde olmak istedim biliyor musunuz? Niye? Çünkü o hiçbir şey ispatlamak zorunda değil. Bir şekilde beni dinleyecek siyasetçilere, kadın derneklerine ihtiyacım var." diye konuştu.

Eda Demirci sözde kadın savunucularına şöyle seslendi:

"Yeter artık diyebilmem için bu ikiyüzlülüğün son bulması gerekiyor. Bu ikiyüzlülük ne zaman son bulursa o zaman şiddet biter. İkiyüzlü insanlar toplumda değer gördüğü sürece bu şiddet bitmez. Ben destek istiyorum. Kadınlardan, derneklerden, siyasilerden destek istiyorum. Beni bir dinleyin ya. Beni dinleyemiyor musunuz?"