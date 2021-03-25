İsmail Küçükkaya tehdit mi etti? Apar topar kaldırdılar

Geçtiğimiz günlerde, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan eski eşini dövmesiyle bilinen FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın programına katılarak kadın hakları konusunda konuşmuştu.

Babacan'ın, eski eşine şiddet uygulayan İsmail Küçükkaya'nın programında kadın haklarına ilişkin mesajlar vermesi her iki tarafın da ikiyüzlü tavrını gözler önüne sererken sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Kadını koruduğu iddia edilen İstanbul Sözleşmesi, eski eşini dövdüğü iddia edilen biriyle nasıl konuşulur... Sözleşme de, kanal da, İsmail de ve Babacan da ortak noktaları yalancılık" denilmişti.

Hilal Kaplan'ın tepkisi

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'dan İsmail Küçükkaya'ya DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile İstanbul Sözleşmesi'ne dair yaptığı yayınla ilgili sert eleştiri gelmişti.

Kaplan, Fox TV'deki Çalar Saat programında Ali Babacan ile Küçükkaya'nın karşılıklı iltifatlarla ve kahkahalarla konuyu ele aldıklarını vurgulayarak "Gördüğü şiddet sebebiyle kanser olduğunu söyleyen Eda Hanım neler hissetmiştir, düşünemiyorum bile..." demişti.

Hilal Kaplan, İsmail Küçükkaya'nın medyaya da yansıyan eski eşini darp ettiğine dair konuyu hatırlatarak "Türkiye'de her şey olunuyor da rezil olunmuyor hakikaten." ifadelerini kullanmıştı.

İsmail Küçükkaya baskı mı yaptı?

Kaplan'ın Küçükkaya'ya tepkisi sol basında da yayınlandı. T24 sitesi de konuyu gündemine taşıdı. Fakat çok geçmeden site, İsmail Küçükkaya haberini kaldırdı. Haberin neden kaldırıldığı bilinmezken sosyal medyada, İsmail Küçükkaya'nın T24'e baskı yapabileceği üzerinde duruluyor.