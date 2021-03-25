  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İsmail Küçükkaya tehdit mi etti? Apar topar kaldırdılar
Gündem

İsmail Küçükkaya tehdit mi etti? Apar topar kaldırdılar

Eski eşini dövmesiyle bilinen FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin yaptığı program tepki çekmeye devam ediyor. Küçükkaya'nın söz konusu programla ilgili kendisine eleştiri içeren haberleri kaldırttığına ilişkin çıkan iddialar ise gündeme oturdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 15:20:00 -
İsmail Küçükkaya tehdit mi etti? Apar topar kaldırdılar

Geçtiğimiz günlerde, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan eski eşini dövmesiyle bilinen FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın programına katılarak kadın hakları konusunda konuşmuştu.

Babacan'ın, eski eşine şiddet uygulayan İsmail Küçükkaya'nın programında kadın haklarına ilişkin mesajlar vermesi her iki tarafın da ikiyüzlü tavrını gözler önüne sererken sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Kadını koruduğu iddia edilen İstanbul Sözleşmesi, eski eşini dövdüğü iddia edilen biriyle nasıl konuşulur... Sözleşme de, kanal da, İsmail de ve Babacan da ortak noktaları yalancılık" denilmişti.

Hilal Kaplan'ın tepkisi

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'dan İsmail Küçükkaya'ya DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile İstanbul Sözleşmesi'ne dair yaptığı yayınla ilgili sert eleştiri gelmişti.

Kaplan, Fox TV'deki Çalar Saat programında Ali Babacan ile Küçükkaya'nın karşılıklı iltifatlarla ve kahkahalarla konuyu ele aldıklarını vurgulayarak "Gördüğü şiddet sebebiyle kanser olduğunu söyleyen Eda Hanım neler hissetmiştir, düşünemiyorum bile..." demişti.

Hilal Kaplan, İsmail Küçükkaya'nın medyaya da yansıyan eski eşini darp ettiğine dair konuyu hatırlatarak "Türkiye'de her şey olunuyor da rezil olunmuyor hakikaten." ifadelerini kullanmıştı.

İsmail Küçükkaya baskı mı yaptı?

Kaplan'ın Küçükkaya'ya tepkisi sol basında da yayınlandı. T24 sitesi de konuyu gündemine taşıdı. Fakat çok geçmeden site, İsmail Küçükkaya haberini kaldırdı. Haberin neden kaldırıldığı bilinmezken sosyal medyada, İsmail Küçükkaya'nın T24'e baskı yapabileceği üzerinde duruluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hasan Seven

Hilal Hanim oncelikle burnuna tereyagi sursun, ondan sonra konussun!
  • Yanıtla

karakelle

Amarikanın tv kanalı Fox yani tilki si Amarika bizimle dost müttefik gözüküp pkk yı pyd yi ve Türkiye karşıtı bütün terör örgütleri ni ve yunanı bize karşı kışkırtan bir müttefiğin Tv kanalı Türkiye ve Türk milleti lehine proğram haber yaparmı asla
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
İsrail medyasından Türkiye açıklaması: Vakti geldi
Dünya

İsrail medyasından Türkiye açıklaması: Vakti geldi

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi, Türkiye ile barışma çağrısında bulundu. Gazete İran'a karşı Türkiye ile ilişkileri düzeltmenin zamanı..
Bir Ankara fıkrası... Mansur Yavaş: Şu anda oy oranım yüzde 60!
Siyaset

Bir Ankara fıkrası... Mansur Yavaş: Şu anda oy oranım yüzde 60!

Ankara'da heykel dikmekten başka kayda değer bir hizmeti bulunmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentte bugünlerde yüzde..
Bilim Kurulu toplanıyor! Cumartesi yasağı ve 22 ilde yeni yasaklar geliyor
Gündem

Bilim Kurulu toplanıyor! Cumartesi yasağı ve 22 ilde yeni yasaklar geliyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 16:00’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay