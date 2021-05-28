İsmail Küçükkaya sorduğu soruyla Meral Akşener'i kilitledi! Canlı yayında zor anlar

Yaptığı açıklamalarla ve provokatif hamleleriyle tepkileri üzerine çeken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın sorularını cevapladı.

2023 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin Küçükkaya, Akşener'e "cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorunu yöneltti.

Bu soru karşısında zor anlar yaşayan Akşener, yuvarlama cevapla soruyu geçiştirdi.

Daha önce yaptığı açıklamada cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık yakan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP yönetimini karşısına alamayan Akşener, şunları söyledi.

"Bunları konuşulması zarar verir"

"Ben mesela kendimle ilgili çok net bir şey söyleyeyim. Şahsi bir hedefe adım atmıyorum, atmayacağım. Ortak bir adayla gidilmesinde fayda var ama bugünden bunları konuşmanın aradaki birlikteliğe zarar verebileceğini düşündüğüm için, yani seçim zamanı bunun oturulup konuşulması gerekiyor.

Daha erken, yeni kurulmuş partiler var, o partilerin adımlarını nasıl atacaklarını görmemiz lazım. Ama ben Meral akşener olarak, bu birlikteliğe zarar verecek bunu bozmaya yönelik adım atmayacağım."