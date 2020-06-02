Yahudi sermayeli FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, iki siyasi partiden teklif aldığını iddia etti.

Siyasete mi girecek?

Medyaradar’a konuşan Küçükkaya, "İki kere iki genel başkandan teklifler geldi bana ama ben siyaseti düşünmedim, düşünmüyorum hiçbir zaman da düşünmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Küçükkaya, "Siyasi öngörülerim çıkar. Ben ANAP ve DOĞRU-YOL muhabirliğinden geliyorum. Şimdiki iktidarı da muhalefeti de çok yakın takip ettim dolaysı ile siyasi öngörülerim iyidir. Sabahları oyunlar oynuyorum yayında mesela, siyasi gelişme oluyor şimdi böyle olacak diyorum çıkma oranlarını kendimce hesaplıyorum" dedi.

Yeni ayrılıklar kapıda mı?

Küçükkaya'nın siyasetle ilgili verdiği mesajlar 'FOX TV ile yollarını mı ayıracak?' kuşkusunu doğurdu.