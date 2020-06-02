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Siyaset

İsmail Küçükkaya iki siyasi partiden teklif aldığını iddia etti

CHP'ye yakınlığı ile bilinen FOX TV Ana Haber sunucusu İsmail Küçükkaya, iki siyasi partinin genel başkanından milletvekilliği teklifi aldığını ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 14:48:00 - 2020-06-02 16:00:08
İsmail Küçükkaya iki siyasi partiden teklif aldığını iddia etti

Yahudi sermayeli FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, iki siyasi partiden teklif aldığını iddia etti.

Siyasete mi girecek?

Medyaradar’a konuşan Küçükkaya, "İki kere iki genel başkandan teklifler geldi bana ama ben siyaseti düşünmedim, düşünmüyorum hiçbir zaman da düşünmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Küçükkaya, "Siyasi öngörülerim çıkar. Ben ANAP ve DOĞRU-YOL muhabirliğinden geliyorum. Şimdiki iktidarı da muhalefeti de çok yakın takip ettim dolaysı ile siyasi öngörülerim iyidir. Sabahları oyunlar oynuyorum yayında mesela, siyasi gelişme oluyor şimdi böyle olacak diyorum çıkma oranlarını kendimce hesaplıyorum" dedi.

Yeni ayrılıklar kapıda mı?

Küçükkaya'nın siyasetle ilgili verdiği mesajlar 'FOX TV ile yollarını mı ayıracak?' kuşkusunu doğurdu.

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Yorumlar

Millet

Fetöcünün önde gideni
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vatandaş

Seni anca chp vekil yapar çünkü senin gibi döküntüler hep oraya yuvalanır
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