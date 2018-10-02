İsmail Küçükkaya 'eşini dövdü' iddiası

FOX TV’nin provokatör sunucularından İsmail Küçükkaya, 2016 yılında Eda Küçükkaya ile evlenmişti.

Eşi boşanma davası açtı

2 yıldır devam eden evlilikten boşanma haberi geldi. Eda Küçükkaya, şiddet gördüğünü ifade ederek İsmail Küçükkaya'ya boşanma davası açtı.

1 Milyon 200 bin lira tazminat, 15 bin lira nafaka

Eda Küçükkaya, boşanmak için 1 milyon 200 bin lira tazminat ve aylık 15 bin lira nafaka talep etti.

Kadına şiddet ve ismail küçükkaya!

FOX TV'de ekrana gelen Çalar Saat programında, kadına şiddet konusunda mangalda kül bırakmayan İsmail Küçükkaya'nın adının böyle bir olaya karışması manidar karşılandı.

Açıklama yok, fotoğrafları sildiler

Şiddet iddialarına ilişkin açıklama yapmayan İsmail Küçükkaya'nın Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafları da sildi. Eda Küçükkaya'nın hesabında da İsmail Küçükkaya ile çekilen hiçbir fotoğrafı kalmadı.