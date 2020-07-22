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Spor

İsmail Köybaşı'na kötü haber! İstenmedi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, menajerlerin önerdiği İsmail Köybaşı için son kararını verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 14:02:00 -
İsmail Köybaşı'na kötü haber! İstenmedi

Granada'da istenilen performansı veremeyen İsmail Köybaşı'nın ayrılmasının ardından Galatasaray'a teklif edildiği ortaya çıktı.

Sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki İsmail Köybaşı, Türkiye'de kulüp aramaya başladı.

Fatih Terim'in menajerler tarafından önerilen tecrübeli sol beki istemediği öğrenildi.

Öte yandan İsmail Köybaşı'na Süper Lig'den iki kulübün talip olduğu belirtildi.

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