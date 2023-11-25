İsmail Kılıçarslan'dan Demirkubuz ve 'özür' açıklaması

Önceki gün TVNET'te yayınlanan programda Gazze'deki soykırım saldırılarına karşı sessiz kaldığını belirttiği yönetmen Zeki Demirkubuz'un yeni filmini boykot çağrısı yapan İsmail Kılıçarslan, yazılı olarak 'zorunlu özür' açıklamasında bulundu.

Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan, son filmini boykot çağrısında bulunmasının ardından Demirkubuz, sosyal medyada küfürlü paylaşımda bulunmuştu.

Demirkubuz destekçilerinin de sosyal medya hesaplarından küfür ve hakaretle hedef aldığı Kılıçarslan, bugünkü yazısına ek olarak konuyla ilgili "zorunlu özür" kaleme aldı.

"ZORUNLU BİR ÖZÜR"

TVNET'te yayınlanan Siyaseten programında, Gazze konusunda derin bir sessizliğe gömülen yönetmen Zeki Demirkubuz'un vizyona girecek yeni filmini boykot etme çağrısı yaptım. Demirkubuz, sinli kaflı, habasetle yoğrulmuş küfürler savurarak karşılık verdi bu çağrıma.

Hem kendimden hem de Demirkubuz'dan samimiyetle özür dilemek isterim huzurlarınızda.

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"BANA YAKIŞMADI DEMİRKBUZ'UN VİCDANINDAN BİR ŞEY BEKLEMEK"

Kendimden özür dileme nedenim şudur. Büyük Kürdistan haritasıyla açılan PKK propagandası Bakur belgeselini savunan, verdiği söyleşide, “Solculara ve Kürtlere yapılan zulüm, bugün cemaate yapılıyor” diyen Demirkubuz'dan Gazzeli bebekler adına bir şey bekledim ve ona öfkelendim. Oysa “kayıtsızlık” takınabileceğim en iyi tavır olurdu. Benimkisi biraz, yayında da tam tamına söylediğim gibi, “gönül umduğuna küser” öfkesiydi ama yine de bana yakışmadı Demirkubuz'un vicdanından bir şey beklemek. O köprülerin altından çok sular aktığını Gezi sürecinden beri biliyorum zira.

"NAMUSLUCA KAVGA ETMEYİ TERCİH EDERİZ"

Demirkubuz'dan da samimiyetle özür dilerim. Milyonlarca insanın karşısında “kırılgan egosunu ortaya saçmak” ve kendisiyle yüzleşmek zorunda kaldı. Bir bakıma “poz”u bozuldu belki de. Kendisini tehdit ettiğimi falan düşünmesine de ayrıca üzüldüm. Sözü meydanda, kalbi elinde adamlarız en nihayetinde. Değil ekmek yiyip tuz yaladığımız insanları, hiçbir hukukumuz olmayanları bile tehdit etmez, onlarla namusluca kavga etmeyi tercih ederiz vesselam.

"KAZANDIĞIM DAVALARIN TÜM GELİRLERİ GAZZE YETİMLERİNE..."

Elbette bu namusa hem Demirkubuz'un küfrü konusunda hem de onun üzerinden bana küfürler savuran yüzlerce insan konusunda hukuk önünde hakkımı aramak dâhil. Kazandığım davaların tüm gelirlerini Gazze'mizin yetimlerine bağışlayacağım inşallah.

Bu arada gelen binlerce destek için de herkese müteşekkir olduğumu belirtmek isterim.

"PATLAMIŞ MISIRLA COCA ALMAYI DA İHMAL ETMEYİN"

“Madem İsmail böyle yaptı, Demirkubuz'un filmine mutlaka gideceğiz” yazan “bizim mahalle”nin insanlarına ise söyleyecek hiçbir şeyim yok. Sevdikleriyle haşrolsunlar. Hesabı bana ya da bir başkasına değil, Hesap Gününün Sahibi'ne verecekler. Gerçi bir Masumiyet ya da Kader değildir bence tabii ama “iyi film” diyorlar zaten Hayat için. O yüzden iyi seyirler dilerim. Patlamış mısırla Coca Cola almayı da ihmal etmeyin sakın.