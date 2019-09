İsmail Kılıçarslan firari Can Dündar’ı yerin dibine soktu!

İngiltere'de eski Başbakan Winston Churchill'in doğduğu saraydan değeri 1 milyon sterlini geçen altın klozetin çalındı. Bunun üzerinden algı yapmak isteyen vatan haini Can Dündar'a, yazar İsmail Kılıçarslan'ın verdiği cevap sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir beğeni aldı.

‘Bizim saray sandım’

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın tasarladığı çağdaş sanat sergisi dâhilinde sergilenen 18 karat altından yapılmış klozet bu sabah çalındı. Winston Churchill’in doğduğu odanın karşısında yer alan klozet, ziyaretçiler tarafından da kullanılabiliyor. Dünya gündeminin konuştuğu bu konu sonrası vatan hainliğinden cezası bulunan firari Can Dündar kendi sosyal medya hesabından "Uh, bi an bizim saray sandım.." diye yazdı.

Şair - yazar İsmail Kılıçarslan bu sözler üzerine "Zaten senin saray yahu. Yanılmamışsın." diyerek Dündar'a tarihi bir kapak yaptı. Kılıçarslan'ın bu tweeti binlerce kullanıcı tarafından beğenildi.