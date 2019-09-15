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İsmail Kılıçarslan firari Can Dündar’ı yerin dibine soktu!

Vatanını satan sözde gazeteci Can Dündar, İngiltere'de eski Başbakan Winston Churchill'in doğduğu saraydan değeri 1 milyon sterlini geçen altın klozetin çalınmasına yorum yapmıştı. Şair - yazar İsmail Kılıçarslan'ın Dündar’a verdiği cevap sosyal medyada beğeni aldı.

15 Eylül 2019 Pazar 14:40
İsmail Kılıçarslan firari Can Dündar’ı yerin dibine soktu!

İngiltere'de eski Başbakan Winston Churchill'in doğduğu saraydan değeri 1 milyon sterlini geçen altın klozetin çalındı. Bunun üzerinden algı yapmak isteyen vatan haini Can Dündar'a, yazar İsmail Kılıçarslan'ın verdiği cevap sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir beğeni aldı.

‘Bizim saray sandım’

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın tasarladığı çağdaş sanat sergisi dâhilinde sergilenen 18 karat altından yapılmış klozet bu sabah çalındı. Winston Churchill’in doğduğu odanın karşısında yer alan klozet, ziyaretçiler tarafından da kullanılabiliyor. Dünya gündeminin konuştuğu bu konu sonrası vatan hainliğinden cezası bulunan firari Can Dündar kendi sosyal medya hesabından "Uh, bi an bizim saray sandım.." diye yazdı.

Şair - yazar İsmail Kılıçarslan bu sözler üzerine "Zaten senin saray yahu. Yanılmamışsın." diyerek Dündar'a tarihi bir kapak yaptı. Kılıçarslan'ın bu tweeti binlerce kullanıcı tarafından beğenildi.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 14:40
  1. İngiltere
  2. İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan
  3. Winston Churchill
  4. altın klozet
  5. Can Dündar
  6. İsmail Kılıçarslan
  7. sosyal medya
  8. Twitter

YORUM YAZ

  • kibarcikkibarcik9 dk önce
    tabıi sen keferesınya besmeleızsın ımanın tartısılır varmı yokmuzahırı goruntun koftı vatan haınısınana baba bellı lakınbesmlesız beydahlanmıssıneselam
  • Kıh kıh bak imamoğlu gibi güldüm şimdi.. :) :) Kıh kıh bak imamoğlu gibi güldüm şimdi.. :) :) 9 dk önce
    Sahte solcu emperyalist kapatması coni dündar vatan haini 2 tır ın hesabını yaptın.!  emperyalist ler 50.000 tır silah verdiği Mehmetçik katillerine gıkın çıkmadı hain adam rüyada bile hain korkudan paçavra amerikan bayrağıyla uyuyor
  • hayrihayri9 dk önce
    ne hallere geldik? twitter dan laf soktuk diye seviniyoruz

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