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Spor İsmail Kartal'ın oğlu da Konyaspor'da
Spor

İsmail Kartal'ın oğlu da Konyaspor'da

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın 18 yaşındaki oğlu Emre Kartal, profesyonel kariyerine Konyaspor'da başlayacak. Emre, Konyaspor ile ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 11:15:00 -
İsmail Kartal'ın oğlu da Konyaspor'da

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni transferler İsmail Güven, Doğan Can Gölpek ve Emre Kartal ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

İsmail Güven ve Doğan Can Gölpek ile 1.5 yıl, Emre Kartal ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Fenerbahçe altyapısında yetişen Teknik Direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal da profesyonel oldu ve Konyaspor'a transfer edildi. Genç oyuncu 3 numaralı formayı giyecek.

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