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İsmail Kartal'ın hesabı "önce lig sonra Avrupa"

- MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal:"Bu takımın bu sezon ligde kalması gerekiyor"- "Sonraki sezonlarda da adım adım... Avrupa kupalarında başkenti iyi temsil edebilecek bir takım yaratmayı hedefliyoruz"- "(Eryaman Stadı) İnsanı heyecanlandırıyor, içine girer girmez adaptasyonunuz ve konsantrasyonunuz artıyor"

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:49
İsmail Kartal'ın hesabı "önce lig sonra Avrupa"


ANKARA (AA) - MUSA SAMUR - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımın bu sezon ligde kalması gerektiğini belirterek, "Adım adım Avrupa'yı zorlayacak, Avrupa'da başkenti temsil edebilecek bir takım yaratmayı hedefliyoruz." dedi.

İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımın maçlarını oynayacağı yapımı süren Eryaman Stadı'nı ziyaretinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Başkent kulübünün sezon başından beri stat konusunda çok sıkıntı yaşadığını hatırlatan Kartal, "Gördüğüm kadarıyla burada çok ciddi ve hummalı bir çalışma var. İnşallah bir an önce bu çalışmaların sonucunda stat bitirilir ve biz de taraftarımızla buluşuruz." diye konuştu.

Sarı-lacivertli taraftarla bir an önce "bu güzel statta" maçlarını oynamak istediklerini dile getiren Kartal, "Hemen hemen her hafta kendi evimizde oynayacağımız maçları başka şehirlerde oynamak zorunda kalıyoruz. Bu gelgitler takımda yorgunluk yıpranmalar yaratabiliyor. Bu durumlar takımın lehine olmayacak şeyler." ifadelerini kullandı.


- "Topyekun mücadele"


Kendilerini deplasmanda da oynasalar yalnız bırakmayan taraftara özellikle teşekkür eden Kartal, sarı-lacivertli camiaya layık olmak için çalıştıklarını söyledi.

Bugüne kadar hep hoşgörüyle, isteyerek ve inanarak deplasmanlarda da olsa, başka şehirlerde de olsa taraftarın kendilerinin yanında olduğunu dile getiren Kartal, "Muhteşem Ankaragücü taraftarlarımıza layık olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Öncelikle başkan ve yöneticiler olmak üzere sarı-lacivertli camianın topyekun mücadele ettiğini vurgulayan Kartal, "Bu sene bu takımın ligde kalması için hep beraber herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor." yorumunu yaptı.


- Deplasman baskısı


İsmail Kartal, Ankara'ya gelen takımlara deplasman baskısını hissettirebilmek için Eryaman Stadı'nın bir an evvel bitmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

Başkentin yeni stadında "güçlü, çok tempolu bir takımla" ve taraftarla rakip takımlara deplasmana gelmenin baskısını, zorluklarını yaşatarak iyi oynayıp güzel sonuçlar almak istediklerini ifade eden Kartal, "İnşallah bu stadımızın bir an önce bitirilip çok fazla başka şehirlere giderek maçlarımızı oynamaya maruz kalmadan başkentimizde kendi stadımızda taraftarlarımızla birlikte maçlarımızı oynamak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.


"Burada çok başarılı olabiliriz"


Stada girdiği anda heyecanlandığını dile getiren Kartal, "İnsanı heyecanlandırıyor. Yani içine girer girmez adaptasyonunuz ve konsantrasyonunuz artıyor." dedi.

Gördüklerinin ardından statta maçın oynandığı anı hayal ettiğini aktaran Kartal, "Girer girmez arkadaşlara da söyledim, çok tempolu, çok arzulu, coşkulu, taraftarlarımızı mutlu edecek çok güzel bir takım yaratıp, burada çok başarılı olabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Eryaman Stadı'nın yerine ilişkin "isabetli karar verilmiş" yorumunu yapan Kartal, "Şehir merkezine biraz daha yakınlığıyla, metrodan çıkıyorsunuz hemen stada giriyorsunuz, gerçekten çok güzel düşünülmüş." diye konuştu.


- "Ligde kalıcı olacağız"


MKE Ankaragücü'nün "bu sezon" ligde kalması gerektiğini belirten Kartal, sarı-lacivertli ekibin adım adım Avrupa kupalarında mücadele edecek konuma gelebileceğini dile getirdi.

"Bu sene bizim ligde kalmamız gerekiyor." ifadesini tekrarlayan Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftarımız bugüne kadar hep yanımızda oldu. Onların verdiği desteğe biz de cevap vermeye, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu takımın bu sene ligde kalıcı olmasını ve sonraki sezonlarda da adım adım, yukarı sıraları zorlayan, Avrupa kupalarına giden, Avrupa kupalarında başkenti iyi temsil edebilecek bir takım yaratmayı hedefliyoruz. Başkanımızın, yöneticilerimizin ve benim de şahsi düşüncem bu yönde."



Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 11:49
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  2. Futbol
  3. İsmail Kartal
  4. MKE Ankaragücü
  5. Spor Toto Süper Lig
  6. SÜPERLİG

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