İsmail Kartal'ın hedefindeki 2 isim belli oldu

İsmail Kartal, Fenerbahçe’deki ikinci dönemine Antalyaspor maçıyla başladı. Tecrübeli hoca, sadece tek bir mücadelenin ardından, “Bu takıma transfer şart” dedi, yönetimden acil olarak forvet ve sol bek istedi.

Kartal’ın bu talebi olumlu karşılandı. Yönetim, bu hafta ilk bombayı patlatmayı planlıyor. İmzayı atacak ilk ismin sol bek olması yüksek ihtimal. Bu bölge için Fabrizio Angileri ismi ön plana çıkarken, Toni Lato da alternatif olarak bekletiliyor.

Arjantin basınına göre Angileri, sezon sonunda River Plate ile bitecek olan sözleşmesini, Fenerbahçe’den aldığı daha iyi teklif nedeniyle uzatmaya yanaşmadı.

Sarı- Lacivertliler, 27 yaşındaki sol bekle anlaşma sağladıktan sonra River Plate’i uygun bir bedele ikna etmeyi planlıyor.

Valencia’lı Lato’nun kiralanması için ise büyük ölçüde el sıkışıldığı öğrenildi. Ancak öncelik Angileri’ye verildiği için İspanyol futbolcu konusunda aceleci davranılmıyor.

Vedat Muriç için bir anda İngiltere ve Rusya’dan taliplerin çıkması sonrası Fenerbahçe, Aaron Boupendza’ya yönelmişti.

İsmail Kartal, golcü transferini de çok istiyor. Ancak Boupendza şu anda Afrika Uluslar Şampiyonası’nda Gabon ile mücadele ediyor.

Anlaşma sağlansa bile 25 yaşındaki oyuncunun İstanbul’a gelişi rötarlı olacak. Bu nedenle yönetim, Al-Arabi ile görüşmeleri sürdürse de önceliği sol beke vermiş durumda.

Bu arada Fenerbahçe’nin, yeni sezonda ses getirecek bir forvet transferi için de şimdiden çalışmalara başladığı, yeni teknik adamın belirlenmesinin ardından bu konuda somut adımlar atılacağı öğrenildi.