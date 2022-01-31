İsmail Kartal'dan Mesut Özil kararı
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve sağlık ekibi, geçtiğimiz günlerde bir operasyon geçiren Mesut Özil'i riske etmeme kararı aldı.
Mesut Özil, belindeki ağrılar nedeniyle Antalya kampında götürülmemişti. İstanbul'da iğne tedavisi uygulanan Mesut Özil, evinde dinlendi.
Dünyaca ünlü oyuncunun ağrılarının büyük ölçüde azaldığı öğrenildi. Mesut Özil'in çarşambadan itibaren bireysel çalışmalara başlaması bekleniyor.
Fenerbahçe'de teknik yönetim ve sağlık ekibi, tecrübeli futbolcunun cumartesi günkü Başakşehir mücadelesinde riske edilmemesi tavsiyesinde bulundu. Bu nedenle Mesut'un 12 Şubat'ta Giresunspor ile deplasmanda oynanacak maçta takıma döneceği kaydedildi.
Bu sezon ara ara yaşadığı sakatlıklarla gündem olan deneyimli yıldız toplam 23 maçta 8 gol 2 asist kaydetti.