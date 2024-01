İsmail Kartal'dan çift forvet denemesi

Kadıköy'de Ankaragücü'nü konuk edecek Fenerbahçe'de İsmail Kartal, bu sezon bir ilke imza atabilir.

Fenerbahçe'de forma rekabeti her geçen gün artıyor. Ancak ileri uçtaki müthiş 4'lü Edin Dzeko, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci ve Sebastian Szymanski'nin yeri garanti görünüyordu. Son dönemde Michy Batshuayi de bu isimlere eşlik etmeye başladı. Belçikalı forvet, bulduğu her şansı iyi bir şekilde değerlendirdi.

Öte yandan her ne kadar son maçlarda özellikle bitiricilik konusunda formsuz olsa da Dzeko'yu yedek oturtmak kolay değil. Boşnak oyuncu, maç içerisinde yaptıklarıyla hâlâ takımın önemli bir parçası.

ÇİFT FORVET DENEMESİ

İsmail Kartal bu nedenle bu sezon belki de ilk kez çift forvetle bir maça çıkabilir. Tecrübeli teknik adam, Samsun ve Başakşehir maçlarında gol yollarında yaşanan sıkıntıyı da göz önüne alarak Ankaragücü mücadelesi öncesi idmanlarda Dzeko-Batshuayi ikilisini birlikte deniyor.

SZYMANSKI 8 NUMARAYA

Taktik çalışmalarda iki forvetin son derece uyumlu gözüktükleri öğrenildi. 4-4-2'ye geçiş yapılması halinde Sebastian Szymanski de orta sahaya gelerek Rade Krunic'in partneri olacak.