  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP’nin ‘DEM’lenmesine eski tüfeklerden tepki: El öpmenin bedeli ağır olacak

Akom uyardı! İstanbul’a kuvvetli kar geliyor

İsrailli yetkililer hakkında yakalama kararı için yeterince delil var

CHP'den İstanbul skandalı! İki ilçe terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısına bırakıldı

Katil İsrail askerleri engelli Filistinliyi kaldırımda namaz kılarken gözaltına aldı

The Telegraph yazdı: ABD, 15 yıl aradan sonra ilk kez İngiltere'ye nükleer silah konuşlandıracak. Rusya ve Çin’de endişe hakim

120 liradan kapış kapış satılıyor! Eskişehir'e giden almadan geri gelmiyor: Kansızlığa, demir eksikliğine iyi geliyor

CHP'de 'Mamak' krizi! Mansur Yavaş kazan kaldırdı

Gazze'deki İsrailli kadın esir askerler Netanyahu'yu bombaladı

İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Spor İsmail Kartal'dan çift forvet denemesi
Spor

İsmail Kartal'dan çift forvet denemesi

Yeniakit Publisher
2024-01-27 13:16:00 -
İsmail Kartal'dan çift forvet denemesi

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi ve Edin Dzeko performansları ile İsmail Kartal ve teknik ekipten tam not aldı. Deneyimli çalıştırıcı, pazar günü oynanacak MKE Ankaragücü maçı öncesi çift forvet denemeleri yapıyor. İşte detaylar...

Kadıköy'de Ankaragücü'nü konuk edecek Fenerbahçe'de İsmail Kartal, bu sezon bir ilke imza atabilir.

Fenerbahçe'de forma rekabeti her geçen gün artıyor. Ancak ileri uçtaki müthiş 4'lü Edin Dzeko, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci ve Sebastian Szymanski'nin yeri garanti görünüyordu. Son dönemde Michy Batshuayi de bu isimlere eşlik etmeye başladı. Belçikalı forvet, bulduğu her şansı iyi bir şekilde değerlendirdi.

Öte yandan her ne kadar son maçlarda özellikle bitiricilik konusunda formsuz olsa da Dzeko'yu yedek oturtmak kolay değil. Boşnak oyuncu, maç içerisinde yaptıklarıyla hâlâ takımın önemli bir parçası.

ÇİFT FORVET DENEMESİ

İsmail Kartal bu nedenle bu sezon belki de ilk kez çift forvetle bir maça çıkabilir. Tecrübeli teknik adam, Samsun ve Başakşehir maçlarında gol yollarında yaşanan sıkıntıyı da göz önüne alarak Ankaragücü mücadelesi öncesi idmanlarda Dzeko-Batshuayi ikilisini birlikte deniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO


SZYMANSKI 8 NUMARAYA

Taktik çalışmalarda iki forvetin son derece uyumlu gözüktükleri öğrenildi. 4-4-2'ye geçiş yapılması halinde Sebastian Szymanski de orta sahaya gelerek Rade Krunic'in partneri olacak.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23