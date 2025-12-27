Araçtan inip saldırana 3 yıl hapis! Yeni trafik cezalarını Bakan Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte bir sürücünün darp edilmesiyle ilgili görüntüleri paylaşırken, olaya karışan 3 kişinin tutuklandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, yeni yargı paketiyle birlikte yeni trafik cezalarını da paylaştı.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Bakan Yerlikaya'nın 'gereği yapıldı' diyerek sosyal medyasından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı

• "Mersin'in Mezitli ilçesinde 2 gün önce araçtan inip başka bir sürücüye saldırarak, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren C.T., M.T., H.T., M.T., C.T. ve E.T. Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalandı.

• Resmi gazetede yayımlanan 11. Yargı Paketiyle; trafikte yol kesme, müstakil suç olarak düzenlenmiş, hukuka aykırı bir davranışla bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyen kişinin, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması kanunlaşmıştır.

• Ayrıca; İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine girecek maddeye göre de; Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye, 180 bin ₺ idari para cezası uygulayacağız

• Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

• Mersin'in Mezitli ilçesinde araçtan inip başka bir sürücüye saldıran; M.T., C.T., E.T. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece TUTUKLANDI. C.T., M.T., H.T. isimli şahıslar ise hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. “Biz Gereğini Yaparız”