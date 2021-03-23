  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İsmail Kartal'a kritik görev! Yeni takımı belli oldu
Spor

İsmail Kartal'a kritik görev! Yeni takımı belli oldu

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktörlük konusunda İsmail Kartal ile anlaşma sağladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 14:00:00 -
İsmail Kartal'a kritik görev! Yeni takımı belli oldu

Süper Lig'de kritik bir konumda bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktörünü buldu.

Erzurumspor, sezona başladığı Konyaspor ile yollarını sezon içinde ayıran İsmail Kartal ile anlaşma sağladı.

TRT Spor'un haberine göre Erzurumspor'da anlaşma sağlanan İsmail Kartal, perşembe günü yeni takımının Antalya kampına katılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya bu gelişmeyle çalkalanıyor! Türkiye'deki nükleer bombaları çıkardılar
Dünya

Dünya bu gelişmeyle çalkalanıyor! Türkiye'deki nükleer bombaları çıkardılar

Amerikan Bilim Adamları Federasyonu'nun son açıklamasına göre ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahlarını azalttığı öğrenildi. İncirlik'te bulun..
İstanbul Sözleşmesi'nin ülkemize dayattığı 'üçüncü cinsiyeti' resmen tanımışlardı: Pakistan'da translar için 'medrese' açtılar!
Dünya

İstanbul Sözleşmesi'nin ülkemize dayattığı 'üçüncü cinsiyeti' resmen tanımışlardı: Pakistan'da translar için 'medrese' açtılar!

Pakistan'da İslam'ın lanetlediği eşcinsel sapkınlar için medrese açıldı. Ülkede, İstanbul Sözleşmesi ile ülkemize de dayatılmaya çalışılan '..
Türkiye harekete geçti! Dünyaya örnek olacak... Müthiş proje
Gündem

Türkiye harekete geçti! Dünyaya örnek olacak... Müthiş proje

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı kararıyla aile yapısını hedef alan 'İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmıştı. Bu karar sonrası Türk yetkililer tüm düny..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay