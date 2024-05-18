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Spor İsmail Kartal ve Okan Buruk'un derbi karnesi
Spor

İsmail Kartal ve Okan Buruk'un derbi karnesi

Yeniakit Publisher
2024-05-18 15:55:00 -
İsmail Kartal ve Okan Buruk'un derbi karnesi

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde iki takımın teknik direktörlerinin ezeli rekabette başarılı derbi karnesi dikkati çekiyor.

Şampiyonluk yarışındaki kritik derbi, yarın RAMS Park'ta yapılacak. Önemli müsabaka öncesinde iki takımın teknik direktörleri İsmail Kartal ile Okan Buruk'un derbi karneleri mercek altına alındı.

OKAN BURUK YÖNETİMİNDEKİ GALATASARAY

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 4 Fenerbahçe derbisine çıktı.

Altyapısından yetiştiği ve futbolcu olarak büyük başarılar elde ettiği Galatasaray'a 2022-2023 sezonunun başında geçen Buruk, Fenerbahçe derbilerinde 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, geçen sezon Fenerbahçe ile yaptığı 2 derbiden de 3-0'lık zaferle ayrıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan maç ise 0-0 berabere biterken, TFF Süper Kupa mücadelesinde sarı-lacivertli takımın sahadan çekilmesiyle Buruk yönetimindeki Galatasaray, müsabakayı hükmen 3-0 kazandı.

DİĞER TAKIMLARIN BAŞINDAKİ OKAN BURUK

Okan Buruk, Galatasaray haricinde kariyerinde Fenerbahçe'ye 12 kez rakip oldu.

Buruk; Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'in başında Fenerbahçe ile 11'i Süper Lig, 1'i ise Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası olmak üzere 12 kez karşılaştı.

Okan Buruk'un takımları, lig müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

50 yaşındaki teknik adam, 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nda Akhisarspor'un başında Fenerbahçe ile yapılan final maçını kazanma başarısı gösterdi.

İSMAİL KARTAL YÖNETİMİNDEKİ FENERBAHÇE

İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında Galatasaray'a 5 kez rakip oldu.

Sarı-lacivertli ekipte 3. dönemini geçiren Kartal, sarı-kırmızılılarla 4'ü Süper Lig, 1'i ise TFF Süper Kupa olmak üzere 5 maça çıktı. Kartal'ın öğrencileri, ligde 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

2014-2015 sezonunun ilk yarısında deplasmandaki maçı 2-1 kaybeden İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ikinci devre iç sahada rakibini 1-0 mağlup etti. Kartal'ın öğrencileri, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında Kadıköy'de yapılan derbiyi 2-0 kazanırken, bu sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'ndaki maçta Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 2014'teki TFF Süper Kupa'da da penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük kurdu.

DİĞER TAKIMLARIN BAŞINDAKİ İSMAİL KARTAL

İsmail Kartal, Fenerbahçe haricinde kariyerinde Galatasaray ile 6 kez karşılaştı.

Kartal; Eskişehirspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'un başında Galatasaray ile 4 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçına çıktı.

Sarı-kırmızılılara karşı Süper Lig'de 1 galibiyet, 3 yenilgi gören Kartal, kupada ise birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

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