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Spor İsmail Kartal taraftara transfer sürprizini duyurdu
Spor

İsmail Kartal taraftara transfer sürprizini duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-01-18 01:25:00 -
İsmail Kartal taraftara transfer sürprizini duyurdu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Adanaspor galibiyeti sonrası transfer planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kartal, Çağlar Söyüncü'nün transferini beklediklerini belirtirken, forvet hattına yerli bir oyuncu takviyesi yapabileceklerini ifade etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Adanaspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada takıma yapılacak takviyeler ve yapılan transferlere değindi.

"Güzel bir galibiyet aldık"

Mücadele hakkında konuşan Kartal, "Bu akşam kendi evimizde Adanaspor'u yenerek bugün buradan turu geçmek istiyorduk. İstediğimiz oldu. Güzel bir galibiyet aldık. Farklı bir galibiyetle turu geçtiğimiz için mutluyuım. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Daha az süre bulan ve genç oyuncuları sahaya sürdük. Bütün oyuncularımı ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Kazandığımız için mutluyuz" dedi.

"Çağlar gelebilir"

Transferler hakkında konuşan antrenör, "Krunic ilk maçı olmasına rağmen iyi bir maç çıkardı. Tecrübeli bir oyuncu. 6 numara başladı, sonra stopere geçti. Kendi üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdi. Şu anda biz takım içerisinde 2 transferler kendi balansımızı bulduğumuzu düşünüyorum. Duruma göre sonra bakarız. Belki bir tane daha bir şey daha olabilir. Ama şu anda yüzde yüz bir oyuncu daha alacağız diye kendimizi şartlandırmadık. Herhangi birinin gitmesiyle ilgili karar vermedik. Çağlar'la ilgili de bir karar vermedik. Bakacağız, bekliyoruz. Zaman içerisinde ne olacak bakacağız. Forvet hattına takviye olabilir. 1 tane yerli takviye yapabiliriz" şeklinde konuştu.

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