İsmail Kartal sezon sonu devam edecek mi?

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı lacivertli kulübün gündemine dair değerlendirmelerde bulunuyor.

Kartal'ın açıklamaları ise şöyle:

Fenerbahçe'ye geliş sürecimden bahsetmek istiyorum. Benim hayatımın önemli bir parçası, en büyük mutlulukları yaşadığım Fenerbahçem'de ikinci kez bu görevi bana layık gören başkanımız Ali Koç ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Başkanımız beni aradığında ilk günkü gibi büyük coşkuyla görüşmeye gittim. Başkanımız bana yaşananlar, giden teknik direktörle ilgili durumu, takımın durumunu ve transferleri açık bir şekilde ifade etti. Ben de ona takımı takip ettiğimi, oyuncuların kapasitesini bildiğimi, elimden geleni yapacağımı izah ettim. Fenerbahçe için geçmişte olduğu gibi bugün de sorumluluk alacağımı söyledim. Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi detaydır benim için. Bu camianın tribünlerden gelen bir evladı olarak, futbolcu olarak da teknik adam olarak da her şeyini vermeye hazır bir insanım.

"OYUNCULARIN MENTAL OLARAK ENERJİLERİNİN DÜŞÜK OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Takımla 7-8 gündür beraberim. Oyuncu kardeşlerimle Samandıra'da çalışıyoruz, vakit geçiriyoruz. Şu anda mental olarak biraz enerjilerinin düşük olduğunu gördüm. Onların kalitesinin, becerilerinin yüksekte olduğunu ama mental olarak aşağıda olduğumuzu gördüm. Şu an yapmak istediğim tek şey oyuncularımın bireysel kalitelerinin ve mental seviyelerinin yükselmesini sağlamak. Öte yandan ne yapmamız gerektiğini, pozitif futbol oynamamız gerektiğini bilen bir antrenörüm. Taraftarlarımızın ve camiamızın sahada nasıl bir oyun görmek istediklerini biliyorum. Fenerbahçe ruhunu sahaya nasıl yansıtmamzı gerektiğini biliyorum. Bunun için bize zaman lazım. Elimizde biraz zaman olsaydı oyuncularımızla bu zamanı fırsata çevirebilirdik ama böyle bir zamanımız yok. 3 günde bir maç oynuyoruz. Buna rağmen Samandıra'da geçirdiğim süre içerisinde oyuncularımla bireysel ve grup olarak görüştüm ve güzel enerji aldım.

"NELER YAPABİLECEĞİMİZİN FARKINDAYIM"

İstenen sonuçlar alınmayınca taraftarlarımız haklı olarak tepkiler göstermiştir. Taraftarımız haklıdır. En zor dönemde bile taraftarlarımızın desteğiyle hep birlikte ayakta kaldığımızı gösterdik. Bu kulüp, Türkiye'nin en büytük sivil toplum kuruluşudur. El ele vererek büyüklüğümüzü 3 Temmuz sürecinde de gösterdik. Evde maçları izlerken de bu takımın neler yapabileceğini gördüm. Neler yapabileceğimizin farkındayım.

3 kulvarda oynuyoruz. 17 puan gerideyiz ama kupada ve Konferans Ligi'nde mücadele edeceğiz. Slavia Prag ile oynayacağız. Rakibimizi tanıyorum. çok koşan, iyi mücadele eden bir takım. Başkanımızla bir karar aldık, oyuncuların seviyesini yükseltmek için bu göreve geldim. Bunları başarabilmek için taraftarlarımızın yarınki maçta özellikle 1. dakikadan bitiş düdüğüne kadarki süreç içerisinde ne olursa olsun bu takıma güvenmelerini ve bu güveni destekle ortaya koymalarını istiyorum. Bu birliktelikle çok şey kısa sürede değişecektir. Taraftarlarımıza güveniyorum, onların da bana güvendiklerini biliyorum ama daha çok oyuncularımıza sahip çıkmalarını istiyorum. Bugün birlik olma günü. Taraftarlarımızın desteğiyle 1 kupa, 2 kupa, ligde de sonuna kadar gidebilme amacıyla buraya geldim.

"OYUNCULARIMIN HEPSİNDEN FEDAKARLIK İSTERİM"

Biraz zamana ihtiyacımız var. Zamanla bu işleri düzeltebileceğimize inanmalarını istiyorum. Oyuncularımızın her biri benim için ve camiamız için değerlidir. Değerli oldukları için bu formayı giyiyorlar. Onlara da bu formanın ne kadar değerli olduğunu, bu formayı giymenin sorumluluk gerektirdiğini anlattım. Dün önemli bir toplantı yaptım ve bu bilinçle hareket etmelerini istedim. Özel yaşantılarından antrenmandaki performanslarına kadar hepsinden fedakarlık istedim. Oyuncularım da bana pozitif enerji verdiler. Onlara güveniyorum, inanıyorum. Belki kısa zamanda değiştiremeyebilirim ama 3 kulvarda bazı şeyleri elde edebileceğimizi biliyorum. Moralimi yüksek tutmak zorundayım çünkü oyuncularım da bana bakıyor, benim beden dilime bakıyor. Oyuncularımla beraber bu işi değiştirebileceğimizi düşünüyorum.

SORU - CEVAP BÖLÜMÜ

Soru: Çok zor bir görev aldınız, sizin önceki görevleriniz de zorluydu. 3 Temmuz ve kurşunlanma olayı gibi. Yine kötü durumdayken takımı devraldınız. Son günlerde 2 oyuncu eleştiri oklarını çekiyor. Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci. Bu oyuncuların form durumu ve takımdaki gelecekleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz?

Ben içinden geldiği gibi konuşan bir insanım. Rol yapmam, yapamam. Mesut dünya çapında bir oyuncu, çok da yetenekli. Çok düzgün insan. Dün kendisiyle konuştuk. Bazı ufak tefek problemler olabilir ama samimi bir görüşme yaptık. Kendisi de çok mutlu oldu. Daha iyi olacaktır. Bugün bu ülkede kaç tane İrfan Can var? Bu oyuncular bizim. Mesut, İrfan, Tisserand, Muhammed... Hepsi bizim oyuncularımız. Sorumluluk alacaklar, hep birlikte el vereceğiz ve en iyisini yapacağız.

Soru: Takımda nasıl bir değişiklik planlıyorsunuz?

Benim oyun felsefem pozitif futbol üzerine. 4'lü savunma oynayacağız. Öndeki dizilişlerin hepsi aynı kapıya çıkar. Poziitf futbol oynayacağız ama düğmeye basınca olacak işler değil. Çalışacağız, birlikte oynadıkça iyi olacağız. Kaliteli oyuncularımız var. Şu anda teorik olarak da antrenmanlar yapıyoruz. Antalya maçında toplu bir oyun oynadık, takım savunmasını iyi yaptık. Hücumda iyi değildik, şut atamadık, pozisyona giremedik. Eksiklerimiz de var. Bunlar geri geldiğinde daha farklı bir Fenerbahçe yaratabileceğimi düşünüyorum. Ben ve ekibim Samandıra'dayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Ben Fenerbahçeliyim, elimizden geleni yapacağız.

Sezon sonu devam edecek misiniz?

Başkanımızla samimi görüşmelerimiz oldu. Oyuncuların seviyesini en yükseğe nasıl çıkarırız bunun için uğraşıyorum. Sezon sonu için bir şey yok. Konuşmadık da. Ben Fenerbahçeliyim. Kulübüm için en doğru yolu buluruz.

İnsanın karakteri doğuştandır derler ama ben buna kısmen inanıyorum. Karakter hayat içerisindeki tecrübelerle ortaya çıkar. Oyuncularım beni biliyorlar. Yaptığımız toplantılarda, bire bir görüşmelerde beden dilim, ses tonum, antrenmanlardaki hırsımdan biraz kendilerine bir şeyler alacaklardır. Biraz sabır gösterebilirsek bunun üstüne koyacağımızı düşünüyorum.