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Spor İsmail Kartal ilk kez konuştu!
Spor

İsmail Kartal ilk kez konuştu!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonu tamamladıktan sonra görevden ayrılan İsmail Kartal, ayrılığının ardından ilk kez konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 19:25:00 - 2022-08-14 21:01:57
İsmail Kartal ilk kez konuştu!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonu tamamladıktan sonra görevden ayrılan İsmail Kartal, ayrılığının ardından ilk kez konuştu.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon İsmail Kartal ile sezonu Trabzonspor'un ardından 2. sırada tamamlamıştı.

SportBox'a konuşan Kartal Hürriyet'in derlediği haberde; "Siz futbolu tamamen geliştirmek, başarılı olmak istiyorsanız bir kere antrenörünüze güvenmek zorundasınız. Onun işine karışmamanız gerek. Antrenörünüzün alacağı kararlara saygı göstermeniz gerekir. Çok kolay Türkiye'de antrenör göndermek. Kulüp başkanlarımızın inandığı güvendiği antrenörlere sabırlı hoşgörülü olması lazım" dedi.

Teknik direktör olarak hayallerinin bitmediğini belirten İsmail Kartal, "Daha hayallerim bitmedi. Şampiyon olmak, Fenerbahçe'de, başka kulüplerimizde, Anadolu kulüplerimizde şampiyon olmak kupalar kazanmak. A Milli Takım'a teknik direktör olmak. Belki bir adım üstü Avrupa kupalarında başarılı olmak. Bir final oynamak, belki bir kupa" dedi.

"Aykut Hoca ile başarılı günlerimiz oldu"
Aykut Kocaman'la birlikte sarı-lacivertlilerde geçirdiği dönemi anlatan İsmail Kartal, "Fenerbahçe'de Aykut hoca ile çok başarılı günlerimiz oldu. Süper Lig şampiyonu olduk, UEFA'da yarı final elde ettik. Daha sonra bir 3 Temmuz süreci yaşandı. 3 Temmuz sürecinde Aykut hoca gerçekten çok güzel bir duruş sergiledi. Biz de onun etrafında yanında onunla beraber, hep ona destek verdik. Kulübümüzün bu Fenerbahçemizin büyük çınarın ayakta kalması için el birliğiyle herkes elinden geleni fazlasıyla yaptı" diye konuştu.

"Oynattığım oyun ortada"
Fenerbahçe'deki son dönemi hakkında konuşan İsmail Kartal şu ifadeleri kullandı: "Elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Bütün hayal ettiklerimi, hayallerimi gerçekleştirdim. Kariyerimin en anlamlı bence herkesin oynanan futbolu taktik anlamda, fiziksel anlamda, bilgi ve beceri anlamında... Beni kabul etmeyen insanların bile kabul etmesi bu söylemleri beni çok mutlu etmişti. Bu şekilde sezonu bitirdik. Görevimizi teslim ettik. Fenerbahçe'de iki dönem teknik direktörlük yaptım. İkisinde de ligi ikinci bitirdim. Oynanan futbol da ortada. Aldığım puanlar da ortada. İstatistikler, halkın bana gösterdiği teveccüh de ortada. Kolay değil. Takımımız, oyuncularınız protesto ediliyor. Zor şartlar altında gelmişsiniz. Bu kadar negatif bir ortamda bu sorumluluğu almak kolay değil. Ben bu cesareti gösterdim, bu sorumluluğu aldım. Kendime ve ekibime güvenerek, artı büyük Fenerbahçe taraftarına da güvenerek... Onların bir şekilde benim vereceğim mesajlara kulak vererek bizi, takımı destekleyeceklerini biliyordum. Buna inanarak geldim ben buralara. Bir kaç maç yine protesto ettiler, sonra ışığı gördüler."

"Arda yetenekli futbolcu ama şu an eksikleri var"
Arda Güler'le ilgili de konuşan İsmail Kartal, "Arda Güler yetenekli bir oyuncu. Fenerbahçe'nin çocuğu, evladı. Bazı ufak tefek öğrenmesi gereken şeyler var, eksikleri var. Zamanla daha iyi olacak diye söylemiştim. Bence herhalde yeni gelen hoca da o eksikleri onda gördü ki, şu anda oynatmıyor. Ama yavaş yavaş oynayacaktır. Çünkü önü çok açık bir oyuncu, yetenekli bir oyuncu. Bu tip oyuncuları korumamız lazım. Korurken de kazanmamız lazım. Çabuk kaybetmememiz lazım" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'den ayrılmasıyla ilgili konuşan İsmail Kartal, "Kimseye kırgınlığım yok. Ben görevimi yaptım, bıraktım. Sokaktaki insanlar da her şeyin farkında. Herkes her şeyi biliyor. Onun için ben çok onlara takılmıyorum yani. Bazılarının yazdığı çizdiği söylediği değil. Ben kendimi biliyorum. Ben oralara çok fazla takıntılı değilim" dedi.

 

 

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Yorumlar

hizipsavar

sen hoca falan değilsin. ezik bir adamsın. iddiası olmayan ligde anlık bir baarı iş strese bnise maç alamazsın.

Kartal bir fenerbahçeli..

Fenerbaceliolmak her sart ve durumda sadece fenerbahcenin çıkar ve faydasina; konuşmak çalışmak ve duruş göstermektir....sayin yıldırım.. sayin koç.. şayin aykut..ve SAYIN ismail hocalarım gibi...tum malolmuş sporcularımız ve volkan gibi....cunku fenerbahce fettulah gibi bir çeteyi dağıtabilen tek güçtür.. ve hainin kriptolarinin gücünü ve artarak devam eden etkisini bilmektedir.....ilk hafta bilancosu; kalemizde bir ofsayt bir yarim metre geriden penaltı...golu 250 000 tl para cezası....uc sari kart...fettullahile mücadeleye yarim kalan yerden devam.....bak trt.yorum ekibine ....birer gs BJK ve ts lü.....ESKI FUTBOLCU üstelik birisi futbolcu ve yardımcı antrenörlüğünde olaysiz çok nadir maçı olan birisi...habire yalan yanlış aşıp kesiyorlar....fenerin hakkını savunacak birine tahammül edemiyorlar.....geçen senede kişiler farklı amaç aynıydı.....USTELIK DEVLETIN TRT. SINDE......USTLIIK TURKIYEMIN EN BUYUK SIVIL TOPLUM KURUMUNA...SAVUNMASIZ BIRAKIP SALDIRMAK KIMIN AMACIYDI BIZ BUNU DAHA ÖNCE YAŞADIK.....BILIYORUZ....VE HIC UNUTMUYORUZ.... YILDIRIM VE KOÇ BAŞKANARIMIZIN HAKLILIGI GUN GIBI ORTADA..
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