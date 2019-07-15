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İsmail Kartal: "Fenerbahçe’den Frey’i ve Barış’ı kiralık almak istiyoruz"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe’den hem Frey’i hem de Barış Alıcı’yı kiralamak istediklerini söyledi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:45
İsmail Kartal: "Fenerbahçe’den Frey’i ve Barış’ı kiralık almak istiyoruz"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe’den hem Frey’i hem de Barış Alıcı’yı kiralamak istediklerini söyledi.


Yeni sezon kamp çalışmalarını Erzurum’da sürdüren Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör İsmail Kartal basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini ifade eden Kartal, "4 Temmuz’da sezonu açtık. 9 Temmuz’da Erzurum’a geldik. Çalışmalarımız açılış gününden bugüne kadar gayet olumlu ve verimli geçmekte. Sadece transfer konusunda çok aceleci davranmıyoruz. İstediğimiz oyuncuları alabilmek için ekiple beraber kulüple beraber çok geniş açıdan en ince ayrıntılarına kadar değerlendirerek titizlikle devam ediyoruz. Aramıza birkaç oyuncu daha gelecek. Aramıza katılan yeni arkadaşlarımız var. Vedat Muriqi transferinden dolayı Fenerbahçe’den yeni oyuncular aramıza katıldı. Bir oyuncu daha kadromuza kattık. Eksik olan bölgelerimiz halen daha devam ediyor. Eksik olan bölgeleri tamamlamak için transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bu bir süreç bu süreçte Rizespor’a faydalı oyuncular almak istiyoruz. Gerçekten bize yarayacak oyuncuları titizlikle araştırıyoruz. Lige en iyi şekilde başlamak istiyoruz" dedi.



"Hem Frey’i hem Barış’ı istiyoruz"


Fenerbahçe’den Frey ve Barış Alıcı’yı kiralamak için uğraştıklarını belirten Kartal, "Frey transferi konusunda bizde birinci forvet olarak ve ya ikinci forvet olarak düşündüğümüz bir transfer söz konusu değildir. Ben gittiğim her takımda genç oyunculara şans veren bir hocayım. Kim hak ederse ona forma vereceğim. Şu anda biz kadromuzu 25-27 kişi gibi bir kadro üzerinde düşünüyoruz. Bize gelen oyuncuların oynayıp oynamayacaklarına karar vereceğiz. Biz Frey’i transfer etmek istiyoruz daha kesinleşen bir şey yok. Başkanımız bu konuda çalışmalara devam ediyor. Biz Fenerbahçe’den hem Frey’i hem de Barış’ı kiralık olarak almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Takım 7 veya 8 transfer daha yapmak istediklerini kaydeden Kartal, "Biz 7-8 transfer yapmak istiyoruz. Aramızdan 12 oyuncu gitti. Biz hem ileriye dönük hem de bize katkı vereceğini düşündüğümüz oyuncuları almak istiyoruz. Genç oyuncularda alıp Rizespor’un geleceğini düşünüyoruz. 12 tane giden oyuncumuz var hedefimiz Avrupa diyemeyiz. Biz yeniden bir takım kurmaya çalışıyoruz. Biz şampiyon olacağız Avrupa Kupalarına gideceğiz diyemeyiz. Ben oyuncularımın benim sistemime uyacak şekilde çalıştırıyorum. Geçen yıl 41 puanda ligi bitirdik, biz daha üstü hedefliyoruz. Rahat ve başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz" açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:45
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