İsmail Kartal: "Buradan iyi bir sonuçla turu geçerek ülkemize dönmek istiyoruz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Maribor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Buradan iyi bir sonuçla turu geçerek ülkemize dönmek istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme turu rövanş maçında yarın Slovenya ekibi Maribor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesinde Teknik Direktör İsmail Kartal ve futbolculardan Miha Zajc açıklamalarda bulundu. Rövanş karşılaşmasına iyi hazırlandıklarının altını çizen Teknik Direktör İsmail Kartal, “Maça iyi hazırlandık. İlk maçta da Maribor’un ne kadar organize bir takım olduğunu gördük. Her zaman Maribor takımını ciddiye almamız gerektiğini ve oyun içinde neler yapabileceklerini İstanbul’da gördük. Buraya da yüksek konsantrasyonla geldik. Her ne kadar 3-1 galip gelsek de maç 0-0’mış gibi yarın da aynı ciddiyetle, aynı yüksek konsantrasyonla maça çıkıp elimizden gelenin en iyisini yaparak turu geçmek istiyoruz. Tabii elimizde bazı sakat oyuncularımız var. Ama Fenerbahçe Futbol Takımı olarak geniş bir kadroya sahibiz. Yarınki maçta da oynayacak olan oyuncuların da ellerinden geleni yapacaklarını düşünüyorum. Sonuç itibarıyla iyi bir takıma karşı oynayacağız. Onlar da yarınki maçta kendi seyircileri önünde iyi oynamaya çalışacaklar ama dediğim gibi biz de rakibimizi tanıyoruz. Analizlerimizi yaptık, bu akşam da bu çalışmalar sürecek. Yarın da buradan iyi bir sonuçla turu geçerek ülkemize dönmek istiyoruz” dedi.



"Yarın sahaya çıkacak oyuncularımın hepsine sonuna kadar güveniyorum"

Maribor karşısında yüksek konsantrasyonla sahada olacaklarını ifade eden İsmail Kartal, “Futbolda yüzdeler üzerinden konuşmak bence çok doğru değil. Futbol sahada oynanıp sahada biter. O gün sizin ortaya koyacağınız performans sonuçları, turu geçmenizi veya turu geçememenizi belirler. Onun için bizim yarınki maça en iyi şekilde hazırlanıp turu geçmek için iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Çünkü bu tip maçlarda rakibinizi ciddiye almazsanız kiminle oynarsanız oynayın futbol size cezayı keser. Onun için en yüksek konsantrasyonla oyuncularımın yarın sahaya çıkacaklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını düşünüyorum.” şeklinde konuşurken; sakatlıklar ile ilgili soru üzerine şu cevabı verdi:

“Sakatlıklara gelince de bizim geniş bir kadromuz var. Onların yerine oynayacak oyuncularımız da oynayan oyuncular kadar değerli ve iyi oyunculardır. Hepsine güveniyoruz, hepsi bizim için çok değerli. Yarın sahaya çıkacak oyuncularımın hepsine sonuna kadar güveniyorum.”



"Yarınki maçın hikayesi daha farklı olacak"

Yarınki maça dair çalışmaları tamamladıklarını ve en iyi şekilde çıkacaklarını dile getiren Teknik Direktörümüz Kartal, “Yarınki maçtaki oyun planımız ile ilgili şunu söyleyebilirim, oyuncularımızla aramızda yaptığımız çalışmalar var ve o bizde kalsın. Şimdiden bunu açıklamam doğru olmaz. İlk maçta 20-25 dakika Maribor oyuna biraz hakimdi, daha sonra oyun içerisinde yaptığımız hamlelerle oyunun dengesini kurduk ve oyunu lehimize çevirdik. Ardından da goller geldi. Maçı kazanmasını bildik. Yarınki maçın hikayesi daha farklı olacak. Biz de o farklılığa dair çalışmalarımızı kendi aramızda yaptık, bitirdik. Akşam da analizlerimizi tamamlayıp yarınki maça en iyi şekilde çıkmayı düşüyoruz.” diye konuştu.



"Ben böyle şeylerin olacağını sanmıyorum"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’in Galatasaray’ın deplasmanda Olimpija Ljubljana ile oynadığı maçı tribünden takip etmesi ve devamında çıkan hakem spekülasyonlarına ilişkin soru üzerine Kartal şu cevabı verdi:

“Ben böyle şeylerin olacağını sanmıyorum. Sahaya çıkarak iki takım olarak centilmence futbol oynayacağız. Futbolda iyi mücadele eden, iyi futbol oynayan, hak edenlerin her zaman sahada hakkını aldığını düşünüyorum. Yarın biz de elimizden geleni yapıp en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz. Ülke puanına kazandıracağımız puanlarla da yarınki maçtan güzel bir sonuçla ayrılıp turu geçmek istiyoruz.”

İsmail Kartal, son olarak yöneltilen transfer ile ilgili soruya, “Başkanımız ve yöneticilerimiz transfer konularını yürütüyorlar. Onun için şu an bir şey söylemem doğru değil” cevabını verdi.



Miha Zajc: "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

İlk olarak rövanş karşılaşmasını değerlendiren Zajc ise, “Zor bir maç bizi bekliyor. Maribor’a karşı oynayacağız ve onların da neler yapabildiğini ilk maçta gördük. Ama biz iyi hazırlandık. Hem tur atlayıp hem de galip gelebilmek için elimizden gelenin en iyisini yaparak, olabildiğince iyi oynamaya çalışacağız” dedi.

Miha Zajc, Slovenyalı bir futbolcu olarak Maribor’da olmanın hissettirdiklerini şu şekilde paylaştı:

“Evime dönmüş olmak güzel bir duygu. Slovenyalı taraftarlar önünde oynamak benim için her zaman büyük bir zevk. Maribor takımının büyük bir takım olduğunu biliyorum. Geçmişte Avrupa’da belli başarılar elde ettiler. Onların iyi bir takım olduğunu biliyorum. Yarın zor bir maç olacağına eminim ama biz de elimizden geldiği kadar iyi hazırlandık, iyi oynamak istiyoruz. İlk maç sonrasında analizlerimizi yaptık. Neleri daha iyi yapabileceğimizi çalıştık ve hazırladık. Neler olacağını göreceğiz.”



"Fenerbahçe’ye geri dönmüş olmaktan dolayı çok mutluyum"

Teknik Direktör İsmail Kartal ile olan ilişkisine değinen Zajc, “Fenerbahçe’ye geri dönmüş olmaktan dolayı çok mutluyum. Bunda teknik direktörümüzün de büyük bir rolü var. Onun buraya geri dönmüş olması benim Fenerbahçe’de kalma kararını vermemi kolaylaştırdı. Kendisiyle iyi bir ilişkimiz var. Bir süredir birbirimizi tanıyoruz. İlişkimiz iyi. Onunla çalışıyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım bu sezon birlikte başarılar elde ederiz” diye konuştu.

Geçmişte Olimpija Ljubljana forması giymesinin hatırlatılması üzerine Miha Zajc, “Slovenya’ya geri dönmek güzel bir his. Slovenya takımlarına karşı oynamak her zaman heyecan verici. Tanıdığım takımlara karşı oynamak farklı bir duygu. Umarım onlara karşı iyi bir sonuç alırız.” şeklinde konuştu.



"Hem ailem hem arkadaşlarım beni desteklemeye gelecek"

Yarınki maçta ailesinden insanların da olacağını vurgulayan Slovenyalı oyuncu, “Çünkü muhtemelen bu sezon evime oynadığım en yakın maç bu maç olacak, dolayısıyla hem ailem hem arkadaşlarım beni desteklemeye gelecekler. Bu sebepten dolayı çok mutluyum. Aynı zamanda Galatasaray- Olimpija Ljubljana maçını da izledim. Olimpija takımının iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Maalesef maçı kazanıp bir sonraki tura adlarını yazdıramadılar ama Slovenya futbolunu en iyi şekilde temsil ettiler” diyerek sözlerini tamamladı.