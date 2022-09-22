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Spor İsmail Kartal adım adım 1. Lig'e...
Spor

İsmail Kartal adım adım 1. Lig'e...

Samsunspor'da teknik direktör belirsizliği devam ederken taraftarlar, yönetime baskıda bulunarak İsmail Kartal'ın getirilmesini talep etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 13:12:00 -
İsmail Kartal adım adım 1. Lig'e...

Samsunspor'da teknik direktör belirsizliği devam ederken taraftarlar, yönetime baskıda bulunarak İsmail Kartal'ın getirilmesini talep etti.

Samsunspor'da teknik direktör belirsizliği devam ediyor.

Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Karadeniz ekibi, henüz yeni hocayı bulamadı.

Sosyal medyadan harekete geçen taraftarlar, yönetime baskıda bulunarak İsmail Kartal'ın getirilmesini talep etti.

Geçen sezon Fenerbahçe ile sezonu 2. sırada bitiren 60 yaşındaki hocanın oynattığı futbol taraftarları mest etmişti.

İSMAİL KARTAL'A YOĞUN İLGİ

Geçtiğimiz günlerde Hatayspor'un teklifini geri çeviren Kartal'ın nasıl bir tavır sergileyeceği merak ediliyor.

Samsunspor Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım'ın birçok isimle temasata olduğu ve kısa zamanda yeni hocayı göreve getireceği öğrenildi.

Listenin en güçlü adaylarından birinin de İsmail Kartal ile Tamer Tuna'nın olduğu iddia ediliyor.

Şu ana kadar ligde 6 maça çıkan 1. Lig ekibi Samsunspor, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 9 puan topladı.

Son maçta Sakaryaspor'u 3-2 yenen Karadeniz temsilcisi, gelecek hafta Bandırmaspor'a konuk olacak.

 

 

 

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