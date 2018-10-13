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İsmail Kahraman'dan Brunson yorumu: İbret-i müessire bir hadise

TBMM 27. Dönem Başkanı İsmail Kahraman, ABD'li casus Andrew Craig Brunson için verilen mahkeme kararına ilişkin, "Devletlerin birbirleriyle istihbarat savaşları vardır. Onlardan biri yaşandı. Türkiye'yi öyle rahat gezilebilecek, dolaşılabilecek, istihbarat edilebilecek, istedikleri bilgileri edinebilecekleri bir yer olarak görmemeleri bakımından çok ibret-i müessire dediğimiz bir hadise olmuş oldu." dedi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 13:20
İsmail Kahraman'dan Brunson yorumu: İbret-i müessire bir hadise

Vuslat Platformu ve Kartepe Belediyesi tarafından Abant'ta bir otelde düzenlenen "Yeni Dünya Düzeni ve Geleceğin Haritası" konulu konferansa katılan Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Brunson'un mahkum edildiğini, suçunun sabit görüldüğünü, 3 yıl 1 ay 15 gün ceza aldığını, bir ajan olarak Türkiye'de bulunduğunu, delillerin güçlü olduğunu, onun ötesinde de mahkumiyet aldığını söyledi.

Yeni infaz kanunu gereğince o miktardaki ceza ve yatılan sürenin göz önüne alınarak Brunson'un serbest bırakıldığını anımsatan Kahraman, "Devletlerin birbirleriyle istihbarat savaşları vardır. Onlardan biri yaşandı. Türkiye'yi öyle rahat gezilebilecek, dolaşılabilecek, istihbarat edilebilecek, istedikleri bilgileri edinebilecekleri bir yer olarak görmemeleri bakımından çok ibret-i müessire dediğimiz bir hadise olmuş oldu." diye konuştu.

Kahraman, Türkiye'nin tehditlere, şantajlara, kabile devleti olmadığını ispat ederek karşı koyduğunu belirterek, "Bir kampanya açıldı malumunuz. Amerikan Başkanı, yardımcısı dahil ama Türkiye müstakil devlet olarak dik tavrını ortaya koydu. Neticede de karar verildi. Kararla beraber çıkmış oldu. Mahkumiyet ile çıkmış oldu. Bu diğerlerine emsal teşkil edecektir. Dost ve müttefik ülkelerin böyle yanlışlara girmemeleri tabii ki elzemdir. Bir yanlış yapıldı. Ümit ederim bundan sonra buna benzer yanlışlıklar olmaz." ifadelerini kullandı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması

İsmail Kahraman, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin de "Ben de herkes gibi hadisenin aydınlanmasını bekliyorum. Tabii bir Suudi toprağıdır başkonsolosluk. Onlardan gelen o iki uçak ve aynı gün geri dönmeler. Kendisine randevunun daha önceden verilmiş olması ve o günün seçilmiş olması. Kayıtların o gün elde edilmemiş olması gibi kulaktan duyduğumuz bilgiler var. Dolayısıyla merakla beklediğimiz bir sonuç. İnşallah aydınlığa kavuşur." diye konuştu.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 13:20
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