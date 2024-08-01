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Gündem İsmail Haniye'nin yeri nasıl tespit edildi? Yahudi milyarder konum verdi İsrail katletti!
Gündem

İsmail Haniye'nin yeri nasıl tespit edildi? Yahudi milyarder konum verdi İsrail katletti!

Yeniakit Publisher
2024-08-01 19:52:00 -
İsmail Haniye'nin yeri nasıl tespit edildi? Yahudi milyarder konum verdi İsrail katletti!

Katil İsrail, Hamas lideri İsmail Haniye'ye Tahran'da suikast gerçekleştirdi. İran'ın güvenlik zaafiyetleri tartışılırken İsmail Haniye'nin yerinin nasıl tespit edildiğine ilişkin dış basında ve sosyal medyada çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. WhatsApp kurucusu yahudi milyarder Yan Borysovych Koum İsrail'in talimatıyla şirket üzerinden Haniye'nin konumunu belirledi ve soykırımcı orduya iletti. İşte dikkat çeken detaylar…

Terör devleti İsrail, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'ye Tahran'da suikast gerçekleştirdi. İran'ın güvenlik zaafiyetleri tartışılırken şehit Haniye'nin yerinin nasıl tespit edildiğine ilişkin dış basında ve sosyal medyada çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. WhatsApp kurucusu yahudi milyarder Yan Borysovych Koum İsrail'in talimatıyla şirket üzerinden Haniye'nin konumunu belirledi ve katil orduya iletti.

Soykırımcı İsrail, Hamas lideri İsmail Haniye’yi Tahran’da düzenlediği bir suikastla şehit etti. Bu olay sonrasında İran’daki güvenlik açıkları tartışılmaya başlandı.

Aynı zamanda, Haniye’nin yerinin nasıl tespit edildiğine dair dış basında ve sosyal medyada dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.

Çarpıcı 'Whatsapp' iddiası

İran'ın İsmail Haniye'yi koruyamaması ve zaafiyetleri geniş yankı uyandırırken suikastle ilgili akıllarda birçok soru işareti de kaldı.

Siyonist yahudi milyarderlerin ABD'deki Silikon Vadisi'nde Filistin'i savunan kişilere yönelik kurduğu karanlık ağ geçtiğimiz aylarda ifşa olurken, Haniye suikastı sonrası siyonist şebekeye ilişkin çarpıcı bir 'WhatsApp' iddiası konuşulmaya başlandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

WhatsApp'ın kurucusu olan yahudi milyarder Yan Borysovych Koum'un İsmail Haniye suikastında parmağı olduğu ifade edildi. Yahudi milyarder Koum'un İsrail'in talimatıyla şirket üzerinden Haniye'nin telefonuna bir WhatsApp mesajı aracılığıyla casus yazılım yüklettiği yazıldı.

Haniye'nin yerinin tespit edilmesinin ardından tam konumun katil İsrail'e verildiği ve ardından kalleş saldırının gerçekleştiği iddia edildi.

Silikon Vadisi'ndeki karanlık ağ ifşa olmuştu

Silikon Vadisi'ndeki teknoloji şirketi yöneticileri, büyük finansörler, İsrail hükümet yetkilileri, İsrail lobisi aktivistleri gibi yüzlerce nüfuzlu isimden oluşan J-Ventures adlı grubun, İsrail'i eleştiren önemli isim ve kurumları sindirmek için belli planlar yaptığı ortaya çıkmıştı.

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