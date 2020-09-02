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Gündem İsmail Hakkı Pekin'den önemli 'Doğu Akdeniz' uyarısı!
Gündem

İsmail Hakkı Pekin'den önemli 'Doğu Akdeniz' uyarısı!

Genelkurmay İstihbarat Dairesi Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Türkiye'nin Meis adası üzerinden kışkırtılmaya çalışıldığını söyleyerek Yunanistan'ın alanda hakimiyet sağlayama çalıştığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 23:57:00 -
İsmail Hakkı Pekin'den önemli 'Doğu Akdeniz' uyarısı!

Türkiye'nin dibindeki adalarda silahlanmaya giden Yunanistan'ın provokasyonları sürüyor. 

Genelkurmay İstihbarat Dairesi Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

İsmail Hakkı Pekin, Türkiye'nin Meis adası üzerinden kışkırtılmaya çalışıldığını söyleyerek Yunanistan'ın alanda hakimiyet sağlayama çalıştığını söyledi.

Önemli uyarılarda bulunan Pekin, "Doğu Akdeniz’de yeni deniz yetki sınırı ilan etmeliyiz. Denizlerde batı-doğu sınırlarımızı kesin olarak çizmeliyiz. Doğu Akdeniz artık enerji değil, ciddi bir güvenlik meselesidir." dedi.

Türkiye'nin Yunanistan'a nota vermesi gerektiğini belirten Pekin, "Gerekli belgeleri ve evrakları da BM’ye iletmelidir. Buraların bize ait olduğunu göstermemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin PKK kadar tehlikeli boyutlara ulaştığını belirterek egemenliği Yunanistan'a verilmemiş adalarla ilgili Türkiye'nin harekete geçmesi gerektiğini söyledii.

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