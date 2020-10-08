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Dünya İsmail Hakkı Pekin'den Azerbaycan-Ermenistan savaşına ilişkin çarpıcı sözler
Dünya

İsmail Hakkı Pekin'den Azerbaycan-Ermenistan savaşına ilişkin çarpıcı sözler

Genelkurmay İstihbarat Daire Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 11:31:00 - 2020-10-08 11:33:51
İsmail Hakkı Pekin'den Azerbaycan-Ermenistan savaşına ilişkin çarpıcı sözler

Dağlık Karabağ'ın kurtarılması için Azerbaycan'ın çok kararlı ve güçlü ilerlediğini belirten Genelkurmay İstihbarat Daire Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, "Azerbaycan, Dağlık Karabağ çevresindeki rayonları işgalden temizleyecektir. Merkeze gelindiğinde ise Rusya ve diğer ülkeler gözlem gücü isteyebilir. Türkiye'nin Kafkaslar'da denge unsuru olduğunu görüldü. Türkiye gözlem gücü görevi üstlenmeye hazır olmalı" dedi.

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 12'nci gününde ilerlemesini sürdürüyor.

Paşinyan'dan 'Biz hazırız' mesajı

Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ istikametinde hezimete uğramasının ardından Başbakan Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunda tavizde bulunmaya hazır olduklarını açıkladı.

"Rusya talep edebilir'

Rusya başta olmak üzere, Batılı ülkelerin de desteğini alamayan Ermenistan'ın 28 yıldır işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'dan çekilmesi gündeme gelebilir. Yeni Şafak'a konuşan Genelkurmay İstihbarat Daire Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtaracak güçte olduğuna vurgu yaptı ve şöyle devam etti: "Azerbaycan ordusu 7 reyonu işgalden kurtardıktan sonra Dağlık Karabağ merkezine geldiği zaman, büyük ihtimale Rusya ve diğer ülkeler bir gözlem gücü isteyebilirler. Burada Ermeni kuvvetlerinin çekilmesinin ardından asayişin sağlanması adına bir gözlem gücü görev alabilir. Peki bunlar kim olabilir? Türkiye'nin Kafkaslar'da bir denge ve istikrar unsuru olduğu görüldü. Bu etki devam edecek. Bu gözlem gücü de Türk-Rus güçlerinden oluşabilir. Türkiye bu konuda hazırlıklarını yapmalı"

"Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağıdır"

Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu ve gözlem gücünün varolması bunu etkilemeyeceğinin altını çizen Pekin, "Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprakları olduğu hukuken belli. Burada bir değişim söz konusu olamaz. 90'lardaki anlaşmalarda sınırların geçtiği yerler belli" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Ermenistan çatışması son durum
Azerbaycan Ermenistan çatışması son durum

Dünya

Azerbaycan Ermenistan çatışması son durum

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Yorumlar

yandım ali

bu adamın hastalıklı görüşleri bıktırdı azerbaycan kendi topraklarını geri aldıktan sonra gözlem gücü altında rus askerini neden ülkesine soksun akıl var mantık var işmi tarif ediyorsun türkiye buna karşı çıkacaktır senin devrin kapandı kemalist generallerden bir beklentimiz yok...
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Abcd

Ya bu adamın yorumlarını hiç sevmiyorum. Biz Rusya ile birlikte çalışmak zorunda mıyız. Toprak Azerbaycan toprağı. Rusya nereye ne hak ile girecek. Bence bu gözlem gücünü Red etmeliler.
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