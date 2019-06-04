İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır

Mehmet Özmen Ankara

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne büyük darbe vururken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, “TSK’da hala maalesef FETÖ’cüler var. Bu adamlar bir şekilde TSK’dan temizleniyor, temizlenmeye devam ediliyor fakat Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında hala FETÖ’cü isimler görev yapıyor.” şeklinde konuştu.

“FETÖ temizlendikçe TSK’da daha da güçleniyor”

“TSK’da yapılan FETÖ temizliğiyle belki askeri sayımız azalıyor ama onun yerine çok daha vatansever, milliyetçi Türk Vatandaşları profesyonel asker olarak geliyor. Pençe Harekâtı gibi operasyonlar yeni gelen profesyonel vatanseverlerle yapılıyor. FETÖ, temizlendikçe Türk Silahlı Kuvvetleri her geçen gün daha da güçleniyor.”

“FETÖ ile mücadele için merkezi bir karargah...”

FETÖ ile etkin mücadelenin TSK’da yapıldığını hatırlatan İsmail Hakkı Pekin, şöyle konuştu:

“TSK’nın FETÖ ile mücadeleye devam etmesi gerekir. FETÖ ile mücadele için merkezi bir karargah kurulmalıdır. FETÖ’nün nasıl bir yapılanma olduğu, bu aşamaya nasıl gelindiği ve bundan sonraki süreçte Türkiye’nin bir daha karşılaşmaması için neler yapması gerektiğini bu karargah değerlendirip karar vermelidir. Merkezi bir karargah olmadan FETÖ ile mücadelede bugünlere gelindi fakat bu karargah acilen kurulmalıdır.”

“Bunlarla FETÖ ile mücadelede bir yere varamayız”

Uzun yıllar alsa dahi Türkiye’nin FETÖ ile mücadelede başarılı sonuçlar alması gerektiğine vurgu yapan İsmail Hakkı Pekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu anda FETÖ konusunda 200 küsur davar var. Bu davaların bazıları sonuçlandı, bazıları istinaf mahkemesinde, bazılı ise Yargıtay aşamasında devam ediyor. Bu davalarda yargılanan isimlerin ifadelerine baktığımda hiç kimse ‘evet biz yaptık’ demiyor. Herkes olayın kenarından dolaşıyor. Hep geçmişe yönelik sözler sarfediyorlar. Herkesin kendisine göre uydurdukları bir hikayesi var. Bunlarla FETÖ ile mücadelede bir yere varamayız. Bu ifadelerle asıl nedeni ortaya çıkaramayız.”

“TSK, Emniyet ve siyaset içinde yıllarca bulunmuş isimler...”

Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, yeniakit.com.tr’ye yaptığı açıklamasını şöyle tamamladı:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak FETÖ ile mücadele de bir merkezi nokta, merkezi bir karargâh oluşturmak zorundayız. Bu merkezi karargahta Emniyet ile TSK’da yıllarca çalışmış, siyaset içinde yıllarca bulunmuş ve bu yapıyı çok iyi bilen isimler görevlendirilmeli. Karargahta görevli insanlar hem cumhurbaşkanına ve hem de kamuoyuna FETÖ’nün nasıl bir örgüt olduğunu işi sulandırmadan anlatabilir. Böyle bir merkezle devlet kurumları ve siyaseti de FETÖ’den başarıyla temizlemiş oluruz.”