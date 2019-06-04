0553 313 94 23

İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır

FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanması ve Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesi konusunda yeniakit.com.tr’ye konuşan Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, “TSK’da hala maalesef FETÖ’cüler var. FETÖ yapılanması temizlendikçe TSK her geçen gün daha da güçleniyor. Türkiye’nin FETÖ ile mücadelede başarılı olabilmesi için merkezi bir karargah oluşturması gerekir.” uyarısında bulundu.

04 Haziran 2019 Salı 14:35
İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır

 Mehmet Özmen  Ankara 

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne büyük darbe vururken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, “TSK’da hala maalesef FETÖ’cüler var. Bu adamlar bir şekilde TSK’dan temizleniyor, temizlenmeye devam ediliyor fakat Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında hala FETÖ’cü isimler görev yapıyor.” şeklinde konuştu.

“FETÖ temizlendikçe TSK’da daha da güçleniyor”

TSK’da yapılan FETÖ temizliğiyle belki askeri sayımız azalıyor ama onun yerine çok daha vatansever, milliyetçi Türk Vatandaşları profesyonel asker olarak geliyor. Pençe Harekâtı gibi operasyonlar yeni gelen profesyonel vatanseverlerle yapılıyor. FETÖ, temizlendikçe Türk Silahlı Kuvvetleri her geçen gün daha da güçleniyor.

“FETÖ ile mücadele için merkezi bir karargah...”

FETÖ ile etkin mücadelenin TSK’da yapıldığını hatırlatan İsmail Hakkı Pekin, şöyle konuştu:

TSK’nın FETÖ ile mücadeleye devam etmesi gerekir. FETÖ ile mücadele için merkezi bir karargah kurulmalıdır. FETÖ’nün nasıl bir yapılanma olduğu, bu aşamaya nasıl gelindiği ve bundan sonraki süreçte Türkiye’nin bir daha karşılaşmaması için neler yapması gerektiğini bu karargah değerlendirip karar vermelidir. Merkezi bir karargah olmadan FETÖ ile mücadelede bugünlere gelindi fakat bu karargah acilen kurulmalıdır.

“Bunlarla FETÖ ile mücadelede bir yere varamayız”

Uzun yıllar alsa dahi Türkiye’nin FETÖ ile mücadelede başarılı sonuçlar alması gerektiğine vurgu yapan İsmail Hakkı Pekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

Şu anda FETÖ konusunda 200 küsur davar var. Bu davaların bazıları sonuçlandı, bazıları istinaf mahkemesinde, bazılı ise Yargıtay aşamasında devam ediyor. Bu davalarda yargılanan isimlerin ifadelerine baktığımda hiç kimse ‘evet biz yaptık’ demiyor. Herkes olayın kenarından dolaşıyor. Hep geçmişe yönelik sözler sarfediyorlar. Herkesin kendisine göre uydurdukları bir hikayesi var. Bunlarla FETÖ ile mücadelede bir yere varamayız. Bu ifadelerle asıl nedeni ortaya çıkaramayız.

“TSK, Emniyet ve siyaset içinde yıllarca bulunmuş isimler...”

Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, yeniakit.com.tr’ye yaptığı açıklamasını şöyle tamamladı:

Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak FETÖ ile mücadele de bir merkezi nokta, merkezi bir karargâh oluşturmak zorundayız. Bu merkezi karargahta Emniyet ile  TSK’da yıllarca çalışmış, siyaset içinde yıllarca bulunmuş ve bu yapıyı çok iyi bilen isimler görevlendirilmeli. Karargahta görevli insanlar hem cumhurbaşkanına ve hem de kamuoyuna FETÖ’nün nasıl bir örgüt olduğunu işi sulandırmadan anlatabilir. Böyle bir merkezle devlet kurumları ve siyaseti de FETÖ’den başarıyla temizlemiş oluruz.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 14:35
  1. Ankara
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. İsmail Hakkı Pekin
  4. Fetullahçı Terör Örgütü
  5. Genelkurmay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bodrum’da araçlar 4 km’lik yolu 45 dakikada geçti
    1. Bodrum’da araçlar 4 km’lik yolu 45..
    2. Eski bakan İşgüzar son yolculuğuna..
    3. Avustralya’nın kuzeyindeki Darwin..
    4. Didim'de "bayram" bereketi
    5. Esenyurt’ta bir atık toplama..
    6. "Bu yılki Ramazan Bayramı'nda ölü..
    7. İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı..
    8. Caddebostan Plajı bayramın ilk günü..
    9. İstanbul'da helikopterli bayram..
    10. Kültür ve Turizm Bakanlığının ilk halk..
    11. Türk insanına hayranlığını Türk..
    12. Giresun'da kamyonet devrildi: 10 yaralı
    13. Vali Şehmus Günaydın: “ Bayramın daha..
    14. Hatalı sollama sonucu kafa kafaya..
    15. İl protokolü bir araya gelerek..
    16. "Hem kızı hem de olimpiyat altınını..
    17. AK Parti teşkilatı bayramlaştı
    18. Oy ve Ötesi yine hortladı! ‘Kökü..
    19. Kars'ta cami minaresine yıldırım düştü
    20. Mardin'deki bayramlaşma programına..
    21. TTSO ve TESOB’da bayramlaşma
    22. İstanbul'da yollar da bayram etti!
    23. En acı bayram
    24. Baki Ersoy: “FETÖ’nün Çocuklarının Bu..
    25. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    26. Büyükçekmeceliler bayramlaşma..
    27. "Tunceli'de terörist sayısı 600'lerden..
    28. Başkan Çolakbayrakdar, “Daha Temiz..
    29. Vali Memiş’ten bayram mesaisi
    30. İstanbullular şehri terk etti, Şile..
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."