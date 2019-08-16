İsmail Ertekin, Manisa Futbol Kulübüyle 1 yıllık anlaşmaya imza attı

TFF 2. Lig’de mücadele verecek olan Manisa Futbol Kulübü, Türk futbolunun tecrübeli teknik adamlarından İsmail Ertekin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. ’Bay şampiyon’ lakaplı Ertekin, Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninden sonra, “Kariyerimde 6. şampiyonluğumu yaşama adına çok doğru bir kulübe geldiğime inanıyorum” dedi.

TFF 2. Lig’de yeni sezonda şampiyonluk için ter dökecek olan Manisa Futbol Kulübü, Türk futbolunun tecrübeli teknik direktörlerinden İsmail Ertekin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Mevlüt Aktan da hazır bulundu. Manisa Futbol Kulübü’nün yeni teknik patronu İsmail Ertekin, hedefleri olan bir kulüpte görev alacağı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Ertekin: “İddiası olmayan hiçbir işin içinde olmadım”

Manisa Futbol Kulübü’nün yeni teknik direktörü İsmail Ertekin imza töreninden sonra şu ifadeleri kullandı: "Manisa Futbol Kulübü’ne gelme amacımız şampiyonluk. Beni tercih etmelerinin nedeni de bu. İnşallah o özlediğimiz, Manisa FK’nın uğraştığı, didindiği o başarıyı yakalayacağımıza inanıyorum. Onun için buradayız, onun için geldik. Genel anlamda takımın oyuncularının yüzde 90’nını tanıyorum. Bu ligin üst oyuncuları ve Manisa FK’yı hedefe ulaştırabilecek oyuncular. İnşallah oyuncularımızda bizim gibi düşünüyorlardır. Sezon sonunda bu mutluluğu inşallah hep beraber Manisa halkına yaşatacağız. Bugüne kadar iddiası olmayan hiçbir işin içinde olmadım. Bundan sonrada olmayı düşünmüyorum. Bu sene şampiyonluk yılı diye düşünüyorum.”

Başkan Aktan: “Tek hedef şampiyonluktur”

Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan ise imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, “İsmail hocamız kendisini Türk futbolunda ispatlamış tecrübeli bir teknik direktör. Kendisinin kariyerinde yaşadığı 5 şampiyonluk bulunuyor. İnşallah 6. şampiyonluğunu bizimle birlikte yaşayacak. Bu anlaşma her iki taraf içinde hayırlı, uğurlu olsun. Manisa FK’nın tek hedefi şampiyonluktur. Bu sene çok daha iddialı bir kadro kurduğumuza inanıyorum. Tüm Manisa halkından yeni sezonda bu zorlu yolculukta Manisa’nın takımı Manisa Futbol Kulübü’ne destek vermelerini istiyoruz” diye konuştu.

Manisa Futbol Kulübü’nde Teknik Direktör İsmail Ertekin’in yardımcılıklarını ise Nevzat Dinçbudak, Sinan Korkmaz, Hakan Gökkaya, Manisalı antrenörler Serkan İşyapan ve Egemen Babaç yapacak.