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İsmail Erdem Ataşehir İmar İskan Blokları’na TOKİ müjdesi verdi

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, İmar İskan Blokları sakinlerine TOKİ Müjdesi verdi.

17 Şubat 2019 Pazar 23:35
İsmail Erdem Ataşehir İmar İskan Blokları’na TOKİ müjdesi verdi

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, İmar İskan Blokları sakinlerine TOKİ Müjdesi verdi. Erdem, “Hizmetin önünde hiçbir engel yok. Vatandaşa hizmet için yürüyeceksin, koşacaksın ve mücadele edeceksin” dedi.


31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdüren Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Ataşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi’ndeki İmar İskan Blokları sakinleri ile bir araya geldi. Başkan İsmail Erdem, İmar İskan Blokları’nın yıllardır çözülmeyen TOKİ ile ilgili sorunlarının çözüldüğünün müjdesini verdi.


Ataşehir’e Belediye Başkan Adayı olduğu günden bu yana Ataşehirli vatandaşların dertlerine çözüm üreten Erdem, “Hizmetin önünde hiçbir engel yok. Vatandaşa hizmet için yürüyeceksin, koşacaksın ve mücadele edeceksin. Onun için diyoruz ki İmar İskan Blokları’nda yaşayan bin 72 vatandaşımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, bizim görevimiz bu vatandaşlarımızın sorunları çözmektir” dedi.



“Sizin haklarınızın korunması kamu görevlisinin sorumluluğudur”


Hizmet için aday olduğunun altının çizen Erdem, “Ataşehir Belediye Başkan Adayı olduğumuz halde, mücadele ederek TOKİ Başkanını ikna ettik. Ankara’ya giderek Bakanlığımız ile görüştük ve işte sorunun çözümü için noktayı koyduk. Şimdi Yeni Çamlıca Mahallesi’nin Mimarsinan Mahallesi’nin, Mevlana Mahallesi’nin 45 yıllık mülkiyet problemi var. Bunları çözersek vatandaşın menfaatine olacak. Çözecek miyiz? Çözeceğiz. Onun da sözünü aldık. Neticede burada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her vatandaşımızın hakkını korumak zorundayız. Kamu görevlileri vatandaşına hizmet için vardır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 23:35
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