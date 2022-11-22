İsmail Demir'den milli muharip uçak açıklaması! Tarih verdi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli muharip uçak (MMU) hakkında son gelişmeleri değerlendirdi. Demir, MMU son montaj açılışının gerçekleştiğini ve yarın görüntülerinin paylaşılacağını açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, katıldığı bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Demir, Milli Muharip Uçak hakkında da açıklamalarda bulunurken 23 Kasım tarihini yani yarını işaret etti.

"Görüntüleri yayınlayacağız"

İsmail Demir, Milli Muharip Uçağın son montaj açılışının yapıldığını ve 23 Kasım tarihinde görsellerin paylaşılacağını açıkladı.

Demir yaptığı açıklamada, "Dün, Milli Muharip Uçak'ının son montaj açılışını yaptık. Milli Muharip Uçağımız montaj hattında ete kemiğe büründü. Görüntülerini de yarın yayınlayacağız." ifadelerini kullandı.

MMU'daki son gelişmelere ilişkin bilgi veren Demir, "Uçak bütün sistemleriyle hazır. Yer testlerini pistte koşmak, motor çalıştırmak, acil güçte çalıştırmak, hidrolik sistemlerinin çeşitliliği basınçlarda test etmek, uçağın statik yüklenmelerini yapmak gibi bir dizi yerde yapılması gereken işlemler var. Ama uçak ete kemiğe büründü. Uçmak hele insanla uçmak çok daha dikkat edilmesi gereken, çok ince detaylı olarak madde madde onaylanması aşama aşama test edilmesi gereken şeyler. Onlar yapıldıktan sonra uçuşa hazır olacak." dedi.

Milli muharip uçak (MMU) hakkında açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, kritik tarihi açıkladı.