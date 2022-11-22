  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İsmail Demir'den milli muharip uçak açıklaması! Tarih verdi
Gündem

İsmail Demir'den milli muharip uçak açıklaması! Tarih verdi

Milli muharip uçak (MMU) hakkında açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, kritik tarihi açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 23:34:00 -
İsmail Demir'den milli muharip uçak açıklaması! Tarih verdi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli muharip uçak (MMU) hakkında son gelişmeleri değerlendirdi. Demir, MMU son montaj açılışının gerçekleştiğini ve yarın görüntülerinin paylaşılacağını açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, katıldığı bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Demir, Milli Muharip Uçak hakkında da açıklamalarda bulunurken 23 Kasım tarihini yani yarını işaret etti.

"Görüntüleri yayınlayacağız"

İsmail Demir, Milli Muharip Uçağın son montaj açılışının yapıldığını ve 23 Kasım tarihinde görsellerin paylaşılacağını açıkladı.

Demir yaptığı açıklamada, "Dün, Milli Muharip Uçak'ının son montaj açılışını yaptık. Milli Muharip Uçağımız montaj hattında ete kemiğe büründü. Görüntülerini de yarın yayınlayacağız." ifadelerini kullandı.

MMU'daki son gelişmelere ilişkin bilgi veren Demir, "Uçak bütün sistemleriyle hazır. Yer testlerini pistte koşmak, motor çalıştırmak, acil güçte çalıştırmak, hidrolik sistemlerinin çeşitliliği basınçlarda test etmek, uçağın statik yüklenmelerini yapmak gibi bir dizi yerde yapılması gereken işlemler var. Ama uçak ete kemiğe büründü. Uçmak hele insanla uçmak çok daha dikkat edilmesi gereken, çok ince detaylı olarak madde madde onaylanması aşama aşama test edilmesi gereken şeyler. Onlar yapıldıktan sonra uçuşa hazır olacak." dedi.

Milli muharip uçak (MMU) hakkında açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, kritik tarihi açıkladı.

İsmail Demir'den
İsmail Demir'den "ambargo" açıklaması: Hepsi bir kenara not edilecek!

Gündem

İsmail Demir'den "ambargo" açıklaması: Hepsi bir kenara not edilecek!

İsmail Demir büyük yeniliği açıkladı! Mehmetçiğin yükünü alacak
İsmail Demir büyük yeniliği açıkladı! Mehmetçiğin yükünü alacak

Gündem

İsmail Demir büyük yeniliği açıkladı! Mehmetçiğin yükünü alacak

Dünyada bir ilk! Marlin SİDA Türkiye tarafından geliştirildi, İsmail Demir paylaştı
Dünyada bir ilk! Marlin SİDA Türkiye tarafından geliştirildi, İsmail Demir paylaştı

Teknoloji

Dünyada bir ilk! Marlin SİDA Türkiye tarafından geliştirildi, İsmail Demir paylaştı

İsmail Demir açıkladı: Artık kendimiz yapacağız
İsmail Demir açıkladı: Artık kendimiz yapacağız

Teknoloji

İsmail Demir açıkladı: Artık kendimiz yapacağız

Türkiye F-35 programına geri dönecek mi? İsmail Demir açıkladı
Türkiye F-35 programına geri dönecek mi? İsmail Demir açıkladı

Gündem

Türkiye F-35 programına geri dönecek mi? İsmail Demir açıkladı

İsmail Demir müjdeyi verdi! Türkiye'den savunmada yerli ve milli bir hamle daha
İsmail Demir müjdeyi verdi! Türkiye'den savunmada yerli ve milli bir hamle daha

Gündem

İsmail Demir müjdeyi verdi! Türkiye'den savunmada yerli ve milli bir hamle daha

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN silah sistemleri Türkiye'nin gücüne güç katacak!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN silah sistemleri Türkiye'nin gücüne güç katacak!

Teknoloji

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN silah sistemleri Türkiye'nin gücüne güç katacak!

İsmail Demir: Türkiye dünyada bunu yapabilen 10 ülkeden biri
İsmail Demir: Türkiye dünyada bunu yapabilen 10 ülkeden biri

Gündem

İsmail Demir: Türkiye dünyada bunu yapabilen 10 ülkeden biri

İsmail Demir: Gezgin, Tayfun ve Cenk'ten sonra yeni müjdeler yolda! Yeni mühimmatlar Türkiye'nin gücüne güç katacak
İsmail Demir: Gezgin, Tayfun ve Cenk'ten sonra yeni müjdeler yolda! Yeni mühimmatlar Türkiye'nin gücüne güç katacak

Teknoloji

İsmail Demir: Gezgin, Tayfun ve Cenk'ten sonra yeni müjdeler yolda! Yeni mühimmatlar Türkiye'nin gücüne güç katacak

İsmail Demir bomba gelişmeyi duyurdu! TUSAŞ'ın
İsmail Demir bomba gelişmeyi duyurdu! TUSAŞ'ın "İnsansız Savaş Uçağı" için geri sayım

Gündem

İsmail Demir bomba gelişmeyi duyurdu! TUSAŞ'ın "İnsansız Savaş Uçağı" için geri sayım

İsmail Demir’den CENK ve TAYFUN açıklaması
İsmail Demir’den CENK ve TAYFUN açıklaması

Teknoloji

İsmail Demir’den CENK ve TAYFUN açıklaması

İsmail Demir’den
İsmail Demir’den "Nuri Demirağ" paylaşımı

Aktüel

İsmail Demir’den "Nuri Demirağ" paylaşımı

İsmail Demir ilk kez anlattı: Türkiye'ye bir şeyler satmak isterken şaşkına döndü
İsmail Demir ilk kez anlattı: Türkiye'ye bir şeyler satmak isterken şaşkına döndü

Gündem

İsmail Demir ilk kez anlattı: Türkiye'ye bir şeyler satmak isterken şaşkına döndü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23