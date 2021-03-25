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Teknoloji İsmail Demir'den Milli Muharip Uçak açıklaması
Teknoloji

İsmail Demir'den Milli Muharip Uçak açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak (MMU) programı ve Rolls-Royce ile iş birliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 19:28:00 -
İsmail Demir'den Milli Muharip Uçak açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TUSAŞ ana yükleniciliğinde yürütülen Milli Muharip Uçak (MMU) programı kapsamında kullanılacak motorlar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Demir yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Rolls-Royce’un bu uçak için hazır bir motoru yok. Onlar, Türkiye’de kurdukları bir ortaklık ile bu uçak için motor geliştirmeyi teklif ediyorlardı ama o geliştirmenin şartları arasında bizim kabul edemeyeceğimiz 5-6 tane madde vardı. Uzun bir süre müzakereler yürüttük ve çoğunda istediğimiz yere kadar geldi mesele. Şu anda biz anlaşılabilir bir konuda olduğunu düşünüyoruz. Eğer onlar da hazırlar ise bu işi artısıyla eksisiyle bir yere getirebilecek durumdayız."

Bu tarz büyük çaplı projelerde çok yönlü düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Demir, "Yine ilk hangardan çıkışı ve ilk uçuşları gerçekleştirmek üzere, dünyada mevcut 1-2 motor tipini seçip uçağımızda kullanmak üzere çalışmalarımız var. O konuda da çalışmalar devam ediyor, motor tipleri belli. Ayrıca da kendi milli motorumuzu geliştirme çabamız da devam ediyor yani üç kanaldan bu işi yürütüyoruz. Bizim açımızdan sorun büyük ölçüde belli bir yere geldi, ondan sonrası da diğer tarafa (Rolls-Royce) bağlı ki yine orada rakamsal bazı konular var onları da gördüğümüzde buna karar vereceğiz. Yani top, karşı sahada" diye konuştu.

Milli Muharip Uçak’ın 2023 yılında hangardan çıkış yapması, 2025 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi, 2029 yılında ise Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi planlanıyor.

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