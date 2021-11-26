İsmail Demir'den heyecanlandıran açıklama: 2022'de başlıyor

Türk Tipi Hücumbot Projesi'yle ilgili olarak açıklamada bulunan İsmail Demir, "Projede ilk prototipin inşa süreci 2022'de başlayacak. Çok yakında, eli kulağında. İşlem başlamadan 'iş başlamadı' diye düşünmeyelim. Tasarım belli, üzerindeki sistemlerin olgunlaşma süreci devam etti. İlk prototip üretiminin önümüzdeki yıl başlamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Tipi Hücumbot Projesi Dönem-1 Kontrat Tasarımı Sözleşmesi Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ve STM arasında 31 Ağustos 2020 tarihinde imzalandı.

STM Ana yükleniciliğinde yürütülecek sözleşme kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın harekât alanlarında deniz kontrolünün tesis ve idamesi görevi çerçevesinde; düşman unsurları imha etmek/etkisiz hale getirmek, kendi unsurlarının bekasını sağlamak amacıyla tedarik edilmesi planlanan Türk Tipi Hücumbotların sistem isterlerinin tanımlanması, kavram seçimi, ön tasarım ve kontrat tasarımı faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Proje süresince Özgün Tasarım geliştirme faaliyetleri (Tekne Formu Optimizasyonu, Gemi Yapısal Analizleri, Ana Tahrik Sistemi, Gemi Elektrik Sistemi Tasarımı, Silah Konfigürasyonu) ve bunlara ait tasarım paketi geliştirilecek.

STM'den Mavi Vatan'a hızlı ve öfkeli

Askeri denizcilik alanında sürekli konsept tasarımı ve Ar-Ge çalışmalarını aralıksız sürdüren STM Türk Tipi Hücumbot Projesi kapsamında FAC-55 Yüksek Süratli Hücumbot tasarımını ortaya çıkardı. FAC-55'in tam boyu 62.7 m, azami genişliği 9.8 m ve draftı 1.68 m, deplasmanı ise 535 ton olacak.

28 MW gücünde gaz türbin motorlar ve 3 adet su jeti ile donatılacak olan FAC-55’in azami sürati 55+ knot, ekonomik sürati ise 18 knot olacak. Seyir siası 20 knot hızda 1000 nm, 50 knot hızda ise 750 nm planlanan botun denizde kalış süresi 7 gündür.

Aşhane, kuru erzak depolama alanları, buz odaları, personel kamaraları ve salonları, ofis, vb. yaşam alanları 34 personel için rahat yaşam alanları olacak şekilde tasarlanan FAC-55'te 34 personel görev alacak.

Deniz durumu 5’e kadar operasyon yapabilme kabiliyetinde olacak geminin tekne/gövde ve üst güvertesi düşük radar kesit alanı (RKA/RCS), düşük kızılötesi (IR) iz ve düşük akustik ve manyetik iz bırakacak şekilde tasarlandı.

Geminin silah sistemleri arasında 76 mm Top, 8 adet Gemisavar Güdümlü Mermi, 2 adet 12,7 mm STAMP ve 1 adet Yakın Hava Savunma Sistemi yer alacak.

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