İsmail Demir’den CENK ve TAYFUN açıklaması

Endonezya’da 2-5 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Indo Defence Savunma Sanayii Fuarı’nda bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, SavunmaSanayiST.com’un sorularını yanıtladı. Demir, Roketsan tarafından geliştirilen TAYFUN ve CENK balistik füzeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Demir tarafından yapılan açıklamada, "CENK ve TAYFUN, aslında bizim için yeni değil, uzun zamandır gündemimizde olan konular. Bunlar, ürün haline geldikçe ortaya çıkacaklar. Bu konuda muhtelif kabiliyetler, tepki sistemleri, menziller ve faydalı yüklerle ilgili çok sayıda çalışma yapmak gerekiyor bunlar da yapılıyor. CENK de bunlardan birisi. İnşallah onu da gündeme geldiğinde hep birlikte göreceğiz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan SavunmaSanayiST.com’un, "Yunan savunma basını, TAYFUN’un teknolojisini Türkiye yabancı ülkelerden alıyor. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusunu esprili bir şekilde yanıtlayan Başkan Demir, "O zaman çok mutlu olabilirler çünkü yurt dışından aldığımız her şeyi kısıtladıkları için onlardan endişe etmelerine gerek kalmayacak" dedi.

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