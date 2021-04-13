  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İsmail Demir'den ambargo ve yaptırım cevabı: O ülkelere ayrıca teşekkür ediyoruz
Gündem

İsmail Demir'den ambargo ve yaptırım cevabı: O ülkelere ayrıca teşekkür ediyoruz

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptırım ve ambargolarla ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 23:51:00 -
İsmail Demir'den ambargo ve yaptırım cevabı: O ülkelere ayrıca teşekkür ediyoruz

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Kanada, Türkiye'ye yönelik olarak SİHA parçalarının dondurulan ihracat izinlerini tamamen iptal etti" haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

"Yaptırımlara ve ambargolara gülüp geçiyoruz"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demir, ''Bize uygulanan yaptırımlara ve ambargolara gülüp geçiyoruz. Buna en iyi örneklerden birisi de Aselsan tarafından üretimini başlattığımız İHA kamerası CATS. Bu konuda hiçbir ülkeye bağlılığımız kalmamıştır.'' ifadelerini kullandı.

"O ülkelere ayrıca teşekkür ediyoruz"

Hiç kimsenin Türkiye'yi hedefinden döndüremeyeceğini belirtyen Demir, ''Bu durum bize ve milletimize bir kez daha gösterdi ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan liderliğinde güçlü şekilde yoluna devam eden Savunma Sanayiimiz, uluslararası aktörlerin tutarsız uygulamalarıyla mücadelesine devam edecektir. Bu ambargolarla neye ihtiyacımız olduğunu, hangi ürünü millileştirmemiz gerektiğini daha iyi görüyor ve çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Bu açıdan o ülkelere ayrıca teşekkür ediyoruz. Hiç kimse bizi Tam Bağımsız Savunma Sanayii hedefimizden döndüremeyecektir.'' ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İnternette gezerken mağdur olmayın! Bu şifreleri asla kullanmayın
Teknoloji

İnternette gezerken mağdur olmayın! Bu şifreleri asla kullanmayın

Pandemi nedeniyle evlere kapanan vatandaşlar internet üzerinde çok fazla vakit geçirmeye başladı. İnternette gezinirken mağdur duruma düşmem..
Türkiye'den savaş tarihini değiştirecek adım! TCG Anadolu'yu yakın takibe aldılar
Teknoloji

Türkiye'den savaş tarihini değiştirecek adım! TCG Anadolu'yu yakın takibe aldılar

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu'ya SİHA'ların konuşlandırılacağı netleşti. Türkiye ilk defa yüzer bir unsura SİHA koyarak..
Sezer, milyonlarca başörtülü kadının hakkını çiğnerken neredeydiniz?
Gündem

Sezer, milyonlarca başörtülü kadının hakkını çiğnerken neredeydiniz?

Tuncay Özkan, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in sırada beklerken ki bir fotoğrafını paylaşarak kendince hükümeti hedef aldı. Başörtüsü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay