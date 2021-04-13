İsmail Demir'den ambargo ve yaptırım cevabı: O ülkelere ayrıca teşekkür ediyoruz

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Kanada, Türkiye'ye yönelik olarak SİHA parçalarının dondurulan ihracat izinlerini tamamen iptal etti" haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

"Yaptırımlara ve ambargolara gülüp geçiyoruz"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demir, ''Bize uygulanan yaptırımlara ve ambargolara gülüp geçiyoruz. Buna en iyi örneklerden birisi de Aselsan tarafından üretimini başlattığımız İHA kamerası CATS. Bu konuda hiçbir ülkeye bağlılığımız kalmamıştır.'' ifadelerini kullandı.

"O ülkelere ayrıca teşekkür ediyoruz"

Hiç kimsenin Türkiye'yi hedefinden döndüremeyeceğini belirtyen Demir, ''Bu durum bize ve milletimize bir kez daha gösterdi ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan liderliğinde güçlü şekilde yoluna devam eden Savunma Sanayiimiz, uluslararası aktörlerin tutarsız uygulamalarıyla mücadelesine devam edecektir. Bu ambargolarla neye ihtiyacımız olduğunu, hangi ürünü millileştirmemiz gerektiğini daha iyi görüyor ve çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Bu açıdan o ülkelere ayrıca teşekkür ediyoruz. Hiç kimse bizi Tam Bağımsız Savunma Sanayii hedefimizden döndüremeyecektir.'' ifadelerini kullandı.