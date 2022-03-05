İsmail Demir'den "AKINCI TİHA" açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, CNN Türk yayınında Hakan Çelik’in sorularını yanıtladı, Türk savunma sanayiindeki gelişmeleri anlattı. Demir, AKINCI TİHA’nın motorlarının Ukrayna’dan teminine yönelik soruya, "AKINCI için epey motor alındı. Belirli bir motor var. Kendi geliştirdiğimiz İHA Motorları var. AKINCI’da kullanılacak seviyede motor projemiz bitti bitecek" açıklamasında bulundu.

AKINCI B’nin ilk uçuşunu gerçekleştirdi

2 adet 750 HP’lik turboprop motora sahip olan taarruzi insansız hava aracı (TİHA) AKINCI B toplamda 1500 HP motordan güç alıyor. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Twitter’da AKINCI’nın 2 ülke ile ihracat sözleşmesinin tamamlandığını ve 2 adet 950 HP motora sahip AKINCI C’nin de yakında göklerde olacağını açıklamıştı.

Selçuk Bayraktar AKINCI’yı “Kendi sınıfında dünyadaki en güçlü ve muharebe kabiliyeti en yüksek Taarruzi İnsansız Hava Aracı” olarak nitelendirdi.

İhracatta 2023 yılından itibaren teslimat

Çorlu’da bulunan Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilen test faaliyetinde Bayraktar AKINCI B TİHA, 1 saat 16 dakika havada kaldı. Bayraktar AKINCI B ilk uçuşunda gerçekleştirilen aerodinamik parametre tanımlama testlerini de başarıyla tamamladı.

Bayraktar AKINCI TİHA için şimdiye kadar 2 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar AKINCI TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor. İlk milli İHA ihracatını 2012’de gerçekleştiren Baykar, 2021’de 664 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatını tamamlayarak gelirlerinin %80’den fazlasını ihracattan elde etti. Milli TİHA Bayraktar AKINCI’ya ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor. TSK envanterine ise şu ana kadar 6 adet AKINCI girdi.

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen proje kapsamında geliştirilen AKINCI TİHA daha güçlü motorları ile daha yüksek faydalı yük kapasitesine kavuşmasının yanı sıra AESA radar gibi yüksek güç gerektiren ekipmanlar için de daha yüksek güce sahip oldu. Milli AESA radarın AKINCI TİHA’ya entegrasyonu geçtiğimiz dönemde başlamıştı.

AKINCI kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olan ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilen AKINCI Taarruzi İHA (TİHA) ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunacaktır.

DefenceTürk