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Teknoloji İsmail Demir müthiş gelişmeyi duyurdu: İlk teslimatı gerçekleşti
Teknoloji

İsmail Demir müthiş gelişmeyi duyurdu: İlk teslimatı gerçekleşti

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli imkanlarla üretilen bombaatar TG40-BA'nın ilk teslimatının gerçekleştiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 14:52:00 - 2022-04-22 14:52:27

Sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli imkanlarla üretilen ve birden fazla çeşit mühimmat atabilen çoklu bombaatar TG40-BA'nın ilk teslimatlarının yapıldığını açıkladı.

Demir yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi bölgemizin en güçlü ordusu olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu vizyondan hareketle yerli olarak ürettiğimiz ve birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA'nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik."

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