İsmail Demir müjdeyi verdi! Türkiye'den savunmada yerli ve milli bir hamle daha

YENİ AKİT ANKARA

Savunma sanayinde yerli ve milli ürünler her geçen gün artmaya devam ediyor. Türk ordusunun gücüne güç katmak ve daha caydırıcı olmasını sağlamak adına atılan adımlarda birçok ürün yerli ve milli imkanlarla üretilirken son olarak Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yeni bir projenin daha yerli ve milli imkanlarla üretileceğini duyurdu.

Demir, yaptığı paylaşımda, “Başlattığımız 20 mm Top ve 25 mm Kara Topu Geliştirme Projeleri ile yurt dışından tedarik edilen silah sistemlerini, yerli ve milli imkanlarla üreteceğiz. 20 mm Top; ATAK Helikopterinde ve çeşitli kara, deniz ve hava platformlarında kullanım olanağı sunacak olup, 25 mm Kara Topu ise; Zırhlı Muharebe Araçlarına, Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlara ve Uzaktan Komutalı Silah Sistemlerine entegre edilecek”