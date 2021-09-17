İsmail Demir müjdeyi duyurdu! Seri üretime geçti

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, tarafından yapılan açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü için 122 bot üreteceğimiz projeyle düzensiz göçle mücadele, arama kurtarma, kaçakçılıkla mücadele ve denizden emniyet/güvenlik operasyonlarını daha etkin gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kontrol Botu Projesi kapsamında ilk bot, bu yılın ilk yarısı içerisinde denize indirilmişti. 122 adet ARES 35 FPB Süratli Devriye Botu’nun (105 adedi Sahil Güvenlik Komutanlığı, 17 adedi Emniyet Genel Müdürlüğü) inşasını kapsayan proje, Türkiye’nin gemi inşa tarihindeki en büyük seri üretim programı olma özelliğini taşıyor.

Karbon takviyeli gelişmiş kompozit malzemeden üretilecek botların uzunluğu 11.90 m, genişliği 3.76 m, draftı ise 0,80 metre olacak. Ana sevk sistemi iki adet dizel motor ve su jeti olan platformun, 160 deniz mili menzile, 35 kts (64.82 km/s) maksimum hıza ve 11,85 ton deplasmana sahip olacağı belirtiliyor.

Türk Loydu’nun norm ve kurallarına göre inşa edilecek botlar, Karadeniz’in Kuzeydoğusundaki Artvin’den, Akdeniz’in Güneydoğusundaki Hatay’a kadar Türkiye’nin tüm kıyı bölgelerinde faaliyet göstererek hak ve menfaatlerin korunmasında rol alacak.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ULAQ SİDA’nın atış testinin icra edildiği Nisan 2021’de, ARES SHIPYARD’da Kontrol Botu’nu denemişti.

SavunmaSanayiST