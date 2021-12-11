İsmail Demir müjdeyi duyurdu: Envantere girdi
BMC firması tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen "Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Aracı" (METİ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girdi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, BMC firması tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen "Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Aracı"nın (METİ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girdiğini açıkladı.
Demir sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Araç dışına çıkmadan el yapımı patlayıcılara yönelik keşif, tespit, teşhis ve kısmi müdahale yapabilmek amacıyla BMC tarafından üretilen Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Aracı METİ KKK envanterine girdi. Hayırlı olsun!"