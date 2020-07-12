İsmail Demir Hisar-A'nın neden Hisar O'ya dönüştürüldüğünü açıkladı

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir internet medyası ile gerçekleştirdiği görüşmede devam eden savunma sanayii projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

İsmail Demir, HİSAR hava savunma füze sistemi konusunda açıklamalarda bulundu. İsmail Demir tarafından yapılan açıklamada hava savunma ihtiyaçları kapsamında alçak irtifa hava savunma sistemlerinin operasyon bölgelerinde ihtiyacı tam anlamıyla karşılayamayacağının belirginleştiği belirtildi. Demir, 6-8 yıl önce projelerle ilgili isterlerin o dönemin şartları kapsamında belirlendiğini söyledi. Demir, şu anki durumu – HİSAR-A’daki bazı unsurların HİSAR-O’ya taşınması – bu taleplerin güncellenmesi olarak düşünebileceğini sözlerine ekledi.

Konuşmasına devam eden Demir, hem teknolojinin gelişmesi hem de harekat ortamında görülen taleplerle beraber ihtiyacın bir üst sınıfa kaydırılması gündeme geldiğini belirtti. Takip eden açıklamalarında Demir, projeyi bu yönde bir kaydırmaya tabii tuttuklarını, artık menzilin ve irtifanın artırılmasına ihtiyaç olduğunun çok net görüldüğünü söyledi.

Demir, daha önce HİSAR-O Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi hakkında yaptığı açıklamada Suriye’ye konuşlandırıldığına vurgu yaparak, "Menzil dolayısıyla HİSAR-O’nun daha etkili olacağı görüşü daha ağır bastığı için Suriye’de kaydırma yapıyoruz. Biz falanca sistemi şuraya koyduk, yarın kim gelirse vururuz demeyelim de herkes harekete geçeceği gün öğrensin" açıklamasında bulunmuştu.

Hisar-A seri üretim sürecinde

Mayıs 2020’de İsmail Demir, HİSAR Hava Savunma Füze Sistemleri ile ilgili olarak "Hisar-O ile ilgili çeşitli birimleri sahaya gönderdik. Hisar-O için sahada diyebiliriz. Sistem yerleştiriliyor. HİSAR-A seri üretim sürecinde" dedi.

İsmail Demir ayrıca HİSAR-A’dan çok Hisar-O’ya ihtiyaç duyulduğu için HİSAR-A sayısının azaltıldığını ve HİSAR-A’nın, HİSAR-O ya dönüştürüldüğünü ifade etti.

Hisar-A

K.K.K.lığı’nın alçak irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere, hareket halindeki birliklerin ve kritik bölge/noktaların nokta ve bölge hava savunması kapsamında tehdidin alçak irtifada tesirsiz hale getirilmesi görevini yerine getirmek amacıyla ASELSAN tarafından milli imkanlar kullanılarak geliştirilen Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemidir.

Taktik & Teknik Özellikler (HİSAR-A Füzesi):

• Sistem Önleme Menzili: 15 km

• Yüksek İnfilaklı Parçacık Etkinlikli

• Ataletsel Navigasyon ve Veri Bağı ile Ara Safha Güdüm Kızılötesi Görüntüleyici Arayıcı Başlık ile Terminal Güdüm

• Çift Kademeli Roket Motoru

• Hedef Tipleri (Sabit Kanatlı Uçak, Döner Kanatlı Uçak, Seyir Füzeleri, İnsansız Hava Araçları (İHA), Havadan Karaya Füzeler)

Hisar-O

K.K.K.lığı’nın orta irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere nokta ve bölge hava savunması kapsamında tehdidin orta irtifada tesirsiz hale getirilmesi görevini yerine getirecek. HİSAR-O dağıtık mimaride, tabur ve batarya yapısında kullanılacak.

Taktik & Teknik Özellikler (HİSAR-O Füzesi):

• Sistem Önleme Menzili: 25 km

• Yüksek İnfilaklı Parçacık Etkinlikli

• Ataletsel Navigasyon ve Veri Bağı ile Ara Safha Güdüm Kızılötesi Görüntüleyici Arayıcı Başlık ile Terminal Güdüm

• Çift Kademeli Roket Motoru

• Görüntüleyici Kızıl Ötesi Arayıcı Başlık

• Hedef Tipleri (Sabit Kanatlı Uçak, Döner Kanatlı Uçak, Seyir Füzeleri, İnsansız Hava Araçları (İHA), Havadan Karaya Füzeler)

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