  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji İsmail Demir "Hayırlı olsun" diyerek duyurdu: "Denizaltının beyni" teslim edildi
Teknoloji

İsmail Demir "Hayırlı olsun" diyerek duyurdu: "Denizaltının beyni" teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Denizaltılarımıza komuta kontrol sistemlerini entegre etmeye devam ediyoruz. Reis sınıfı denizaltılar için geliştirilen ve denizaltının beyni olan komuta kontrol sistemini 5'inci Denizaltı Seydi Ali Reis için Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na gönderdik" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 16:10:00 - 2022-01-08 16:12:00

"Yeni Tip Denizaltı" projesinde denizaltıların yapımı sürerken, alt sistemlerin entegrasyonu da devam ediyor. Daha önce 4 denizaltı için 4 adet denizaltı komuta kontrol sisteminin kabulü yapılmıştı.

Son olarak 5'inci komuta kontrol sistemi de "Reis Sınıfı" denizaltılarının beşincisi olan "Seydi Ali Reis"e kurulmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DzKK) Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na gönderildi.

İsmail Demir, gelişmeye ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Denizaltılarımıza komuta kontrol sistemlerini entegre etmeye devam ediyoruz. Reis sınıfı denizaltılar için geliştirilen ve denizaltının beyni olan Komuta Kontrol Sistemini 5'inci Denizaltı Seydi Ali Reis için Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na gönderdik. Hayırlı olsun" dedi.

Fabrika kabul testleri gerçekleştirildi

HAVELSAN, sistemin kurulumunu ve detaylı testlerini tamamladı. Sistemin Fabrika Kabul Testleri SSB ve DzKK personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

HAVELSAN; Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında denizaltının beyni olarak nitelendirilen komuta kontrol sistemi başta olmak üzere birçok sistem ve yazılımın geliştirilmesinde önemli bir rol oynadı.

Reis Sınıfı Denizaltılarda HAVELSAN'ın geliştirdiği Savaş Yönetim Sistemi yazılımı kullanılıyor. Ayrıca, Komuta Kontrol Sisteminin tüm yazılım kaynak kodunun konfigürasyon yönetimi, sistem entegrasyon ve testi HAVELSAN sorumluluğunda gerçekleştiriliyor.

Bu amaçla HAVELSAN'ın Ankara'daki tesislerinde denizaltında bulunan donanım ve yazılımlarının birebir eşleniğinin yer aldığı Karaya Konuşlu Test Sistemi kuruldu.

İsmail Demir duyurdu: Artık böyle bir sorun kalmadı
İsmail Demir duyurdu: Artık böyle bir sorun kalmadı

Gündem

İsmail Demir duyurdu: Artık böyle bir sorun kalmadı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay