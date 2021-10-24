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Teknoloji İsmail Demir duyurdu! Büyük müjde: Artık karar verdi
Teknoloji

İsmail Demir duyurdu! Büyük müjde: Artık karar verdi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal hesabından savunma sanayi adına büyük müjde verdi. Demir yaptığı paylaşımda, “Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız #ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi!” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 18:52:00 - 2021-10-24 18:57:53
İsmail Demir duyurdu! Büyük müjde: Artık karar verdi

ŞİMŞEK Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi'ne yeni özellik kazandırıldı.

Türk savunma sanayisi adına önem arz eden söz konusu bu durumu Twitter'dan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir açıkladı.

Demir yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi! ŞİMŞEK, GPS güdümlü otonom uçarak, uzun mesafelerdeki hedefleri vuran füze haline geldi. Mesafesini söylemiyormuş. Tebrikler Tusaş Tebrikler Roketsan."

ŞİMŞEK Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi

ŞİMŞEK Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hava savunma birliklerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2009 yılında Araştırma ve Geliştirme projesi olarak başlatılmış özgün TUSAŞ tasarımıdır.

Müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilir açık mimari yapıda tasarlanmakta olan ŞİMŞEK Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi; hava-hava, satıh-hava, uçaksavar ve füze sistemleri ile atış ve radarla takip eğitimlerinde kullanılacak, muharip uçakların ve füzelerin uçuş karakteristiklerine yakın özelliklere sahip, Yüksek Hızlı Hedef Uçak ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Ayrıca, İHA ile düşman savaş uçakları ve güdümlü mermiler imha edilebilecek.

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